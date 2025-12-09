Emotivna ispovijest naše bivše misice o borbi s karcinomom: ''Najgore mi je bilo to priopćiti kćeri''

Bivša missica, a danas dizajnerica nakita Ivančica Pahor, prije nekoliko dana na društvenim mrežama objavila je da boluje od karcinoma. Zašto je odlučila javno progovoriti o bolesti te koje signale joj je tijelo slalo zbog kojih je osjećala da nešto nije u redu? Što joj u ovim teškim trenucima najviše daje snagu, zna naša Julija Bačić Barać.

Zdrav čovjek ima tisuću želja,a bolestan samo jednu

Bivša Miss turizma Hrvatske, a danas poduzetnica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor u rujnu je saznala da boluje od karcinoma limfnih čvorova.



''Najgore mi je bilo to priopćiti kćeri, to me najviše pogoodilo, to mi je najgore palo''.

Je li tijelo slalo signale i kakve da nešto nije u redu'

''Tijelo već jako dugo šalje signale i tražila sam pomoć na raznim mjestima, bila na hitnoj X puta, tako reći na tjednoj bazi i nikad ništa nisu pronalazili dok ta kvrga nije izbila i to je bio prvi pokazatelj pravi''.

Kvrga na vratu, nakon brojnih posjeta hitnoj, bila je prvi veliki znak kako nešto ozbiljno nije u redu.

''Moja krvna slika je savršena bila, po krvnoj slici se ništa nije moglo utvrditi. Ja sam recimo kod zadnjeg posjeta hitnoj imala izrazito niski tlak i onda su mi dali 3 infuzije i poslali me doma''.

Nakupljanje vode, bolove u kralježnici i druge simptome pripisivala je tomu što se zbog poslovnih obveza, nedovoljno kreće.

''Išla sam kod fizioterapeuta, kiropraktičara, ali nitko nije mgao pronaći uzrok pravi tako da mi je pola godine bio ukliješeten jedan dio kralježnice, a onda pola godine druga strana do te mjere da nisam mogla rotirati ruku. Nakon prve kemoterapije ti bolovi su popustili''.

Danas je započela s novim iscrpljujućim ciklusom kemoterapije.

''Nekad se ne mogu pokrneuti iz kreveta, toliko mi je loše da ne mogu se kretati, napraviti neke banalne stvari, toliko sam iscrpljena da gubim i koncentraciju''.

A ono što ne gubi su nada u ozdravljanje i vjera u Božju pomoć.

''Kad padnem u krizu, posvetim se molitvi Isus je moj najveći prijtelj u ovoj bitci i zaista nisam nikad pala u očaj. Vjera mi pomaže strašno puno ali nije da sam ja to osvjestila u ovoj bolesti nego kroz cijeli život mi je vjera jako bitna i uvijek me Božja ruka prati''.

Pogotovo prije dolaska u bolnicu na liječenje.

''Vidim teške slučajeve sve i svašta i onda kad vide mene koja ima kao neku masku izvana da sam dobro, a ustvari sam jako loše''.

Ivančica o svima problemima koji dolaze s karcinomom mnogo razgovara i s drugim oboljelim ženama

''Svaka je rekla isto, da joj je najgore pao taj gubitak kose i onda sam se malo raspitala i došla do saznanaja da postoji ta hladna kapa. Ona spriječava opadanje i štiti folikule, pogotovo mladu kosu''.

O svojoj bolesti s razlogom, odlučila je progovoriti javno.

''Ne priča se baš puno o tme jer ljudi misle da je bolest rsamota, bolest nije sramota i to je normalna stvar, o tome treba pričati i moja misija je da pomažem ljudima na neki način''.

A snagu joj daju i reakcije koje je doživjela nakon što je na društvenim mrežama objavila svoju priču.

''Jako puno ljudi mi se javlja diljem svijeta, zakazuju molitve za moje ozdravljenje, zaista sam ganuta i ne mogu vjerovati da imam toliko podrške sa svih strana''.

43 su joj godine, samohrana je majka, a kći i majka njezin najveći su oslonac u ovim trenucima.

''Budite zahvalni dok su vam roditelji živi, to je neopisiva sreća, ja sam rano izgubila oca, majka je tu uz mene u najgorim situacijama''.

Ivančica Pahor uz ljubav i potporu svojih najbližih, iz ove će bitke, vjerujemo, izaći kao pobjednica.

