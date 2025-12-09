Prije 45 godina njegova tragična smrt šokirala je svijet, presudio mu je obožavatelj

Na današnji dan prije 45 godina ubijen je John Lennon, legendarni član Beatlesa i simbol mira, čija glazba i poruke i dalje odjekuju svijetom.

Na današnji dan, 8. prosinca, prije točno 45 godina, svijet je izgubio jednog od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća – Johna Lennona.

Član legendarnih Beatlesa, pacifist, umjetnik i glasnogovornik generacije, ubijen je ispred svog doma u New Yorku. Imao je samo 40 godina.

Lennon je rođen 1940. u Liverpoolu i već kao tinejdžer počeo je svirati u bendovima. Sudbonosni susret s Paulom McCartneyjem doveo je do stvaranja Beatlesa – benda koji je zauvijek promijenio povijest glazbe. Uz Georgea Harrisona i Ringa Starra, Beatlesi su u samo deset godina postali globalni fenomen, ostavivši iza sebe bezvremenske hitove poput "Let It Be", 2Hey Jude", "Come Together" i "Imagine".

John Lennon Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Supruga glumice iz omiljenih komedija je trudna: ''Najradosnija vijest''

Nakon raspada Beatlesa 1970., Lennon je krenuo solo putem. Njegova pjesma "Imagine" postala je himna mira, nade i društvenih promjena i ostala aktualna sve do danas. Bio je poznat po svojim pacifističkim stavovima i borbi za mir, osobito kroz ekscentrične umjetničke performanse sa suprugom Yoko Ono, poput slavnog "bed-ina" za mir.

Privatno, Lennonov život bio je isprepleten s kontroverzama i duhovnim traganjem. Odrastao bez roditelja, suočavao se s vlastitim demonima, ali i pronašao snagu u ljubavi prema Yoko, s kojom je dobio sina Seana.

John Lennon i Yoko Ono (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

John Lennon i Yoko Ono (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Tragična večer dogodila se 8. prosinca 1980., kada ga je ispred zgrade Dakota u New Yorku iz vatrenog oružja usmrtio Mark David Chapman, samo nekoliko sati nakon što mu je Lennon potpisao ploču. Chapman je tvrdio da je bio "razočaran" Lennonovom slavom i smatrao ga licemjernim. Iako mu je dijagnosticirana mentalna bolest, osuđen je na doživotni zatvor, gdje se i danas nalazi.

John Lennon Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Misica Laura na prvom eventu poslije povratka sa svjetskog izbora, sve je zasjenila svojom pojavom!

Lennonova smrt izazvala je šok diljem svijeta. Tisuće ljudi izašle su na ulice, okupljale se u tišini, palile svijeće i puštale njegovu glazbu. Njegova poruka mira, ljubavi i slobode i danas snažno odjekuje.

John Lennon i Yoko Ono (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Galerija 3 3 3 3 3

John Lennon nije bio samo glazbenik – bio je simbol promjene, hrabrosti i nade. I iako ga nema već 45 godina, njegove riječi i dalje nadahnjuju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Naš Marino odradio drugu probu u Gruziji, sve je spremno za Dječji Eurosong!

Pogledaji ovo Celebrity Ma tko bi rekao da joj je 45 godina i da je nedavno rodila?