Ličanka Nikolina Perša nositeljica je titule hit-proizvod 2025.: "Nije mi bilo u peti ni da ću ući u projekt!''

Projekt Startaj Hrvatska ima svoj hit-proizvod 2025.! U samoj završnici i finalu projekta titulu je odnijela Nikolina Perša iz Like. Svojim energetskim pločicama oduŠEvila je cijelu Hrvatsku, ali i potrošače. Reakcije nakon laskave titule, svoje planove za budućnost te što misli - kako će je mještani DOčekati u Gospiću, otkrila je našoj Matei Slogar.

Hit proizvod šeste sezone projekta Startaj Hrvatska je - Pločka.



Nikolina Perša iz Gospića, koja stoji iza brenda Smočnica, odnijela je titulu hit proizvoda 2025. Svojim snack pločicama koje nastaju u srcu Like oduševila je Spar Hrvatsku i, naravno, kupce.



''Nisam očekivala, u šoku sam potpunom. Još nisam svjesna ovog što se događa. Ja kad sam se prijavljivala nije mi uopće bilo u peti da ću biti hit proizvod ni da ću uopće ući u projekt, tako da mi je ovo šokantno i mislim da će trebati dosta vremena da skužim što se dogodilo'', priznaje Nikolina Perša.



Preko trnja do zvijezda - izreka je koja se može primijeniti i u njezinu poduzetničkom putu. Posao je krenuo skromno, a narastao je u nešto što nije mogla ni sanjati. Pokretač svega bio je obiteljski OPG i domaći med koji sama vrca. Tako je eksperimentirala s recepturama za energetske pločice, kakve obožava pojesti tijekom dana i došla do dva dobitna okusa.



''Jako je puno rada iza mog proizvoda, jako puno neprospavanih noći, noći u pogonu, živaca, suza, ali sad s obzirom na ovo vidim da se sve isplatilo'', govori Nikolina.

Ona se u projektu istaknula svojom ozbiljnošću i napretkom koji je pokazala. Svime time za Spar je idealan partner, na koji se može dugoročno računati.

''Pločka je start up, postojala je samo ideja, nije bilo nikakve proizvodnje i sve napravljeno od samog početka, ali taj entuzijama i volja Nikoline da to sve napravi to je neopisivo'', komentirala je Žana.



''Pa mislim da će mi ova titula donijeti još više posla i toga me malo strah, ali veselim se svemu što dolazi i jedva čekam vidjet kako će sve izgledat idućih mjeseci'', govori Nikolina.



Ima li u vidu neke nove okuse, proizvode, hoće li se sad još više eksperimentirati?

''Imam u planu neke nove okuse i skroz druge kategorije proizvoda, ali moram vidjet što ćemo sad prvo krenuti. Moram ovo prvo prespavati, postat svjesnija ovog što se događa, a onda ćemo nastavit raditi'', govori Nikolina.



Praktičan proizvod koji stane u svaku torbu i savršen je zalogaj u svakom trenutku, svidio se i Miji Kovačić, koja je neizbježni degustator svih proizvoda u projektu.



''Prvi put sam probala kod nje u Lici, uz jezero smo grickale Pločku, ne može bolje od toga tako da zasluženo. Ona je prekrasna, mlada žena koja ima nevjerojatnu radnu naviku, odricanje, čak je i pozitivnom smislu štreber i to onda treba proći jako dobro tako da mislim da je s pravom izabrana i prikazana kao ravnopravan i vjerodostojan partner Sparu'', zaključila je Mia Kovačić,

Imala je veliku podršku svih u Gospiću, kako će Gospić reagirati na ovo?

''Joj ne znam, već sad su bile reakcije iznad svih mojih očekivanja, svi su velika potpora, gdjegod dođem svi me pozdrvaljaju i mašu tako da ne znam što će sve biti nakon ovoga, ali bit će zanimljivo'', govori Nikolina.

Svi kandidati iz projekta su izašli s potpisanim ugovorom sa Sparom, koji će im u idućem razdoblju dati ekonomsku sigurnost. Ovime je zatvorena još jedna uspješna 6. sezona projekta, koji je promijenio život mladim hrvatskim poduzetnicima.

