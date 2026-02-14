Jeste li primijetili što je Marko Kutlić radio dok je čekao proglašenje finalista Dore?

Dok su natjecatelji Dore 2026 nervozno iščekivali proglašenje finalista, Marko Kutlić odlučio je ostati smiren i to uz knjigu koja je mnoge iznenadila.
Na Dori 2026. jedan trenutak izvan pozornice privukao je pažnju gledatelja i brzo se proširio društvenim mrežama — pjevač Marko Kutlić, nakon što je u drugoj polufinalnoj večeri prošao u finale, uhvaćen je kako u zelenoj sobi čitа Bibliju dok je čekao proglašenje.
Kutlić je nastupio s emotivnom pjesmom ''Neotuđivo'', kojom je osvojio publiku i osigurao svoje mjesto u nedjeljnom finalu Dore. Umjesto uobičajenih priprema i razgovora, kamera ga je snimila kako se u trenutku iščekivanja proglašenja rezultata povukao u svoj svijet — otvarajući i čitajući Bibliju.
Marko Kutlić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Prizor je i sam podijelio na društvenim mrežama, pa je napisao i šalu na svoj račun.
''Kad su svi vani, a ti sutra imaš test iz lektire'', napisao je.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Podsjetimo, Marko Kutlić se nakon dužeg izbivanja s glazbenih pozornica 2026. godine vratio s pjesmom ''Neotuđivo'', koja nosi snažnu emocionalnu poruku i predstavlja njegov debitantski nastup na Dori.
"Zgodan je", "Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić, Bože", "Marko Kutlić je čuo kritike o lošem miksu zvuka i rekao "A sad gledajte"", "Ajme taj glas. On je meni kao pali anđeo s neba, "Sjajan nastup bravooo", "Isto kao i kod Stele, bila sam skeptična oko nastupa pošto je pjesma laganica, ali mi je bio baš dobar i ugodno me iznenadio", "Kao uvijek, najbolji", "Jedan je Marko Kutlić", bili su komentari na njegov nastup na društvenim mrežama.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Podsjetimo, 2024. godine Marko je šokirao javnost nestavši sa scene te se kasnije otkrilo da pjeva na ulicama Italije.
Više o Marku čitajte OVDJE.
