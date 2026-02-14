Jeste li primijetili što je Marko Kutlić radio dok je čekao proglašenje finalista Dore?

Dok su natjecatelji Dore 2026 nervozno iščekivali proglašenje finalista, Marko Kutlić odlučio je ostati smiren i to uz knjigu koja je mnoge iznenadila.

Na Dori 2026. jedan trenutak izvan pozornice privukao je pažnju gledatelja i brzo se proširio društvenim mrežama — pjevač Marko Kutlić, nakon što je u drugoj polufinalnoj večeri prošao u finale, uhvaćen je kako u zelenoj sobi čitа Bibliju dok je čekao proglašenje.

Kutlić je nastupio s emotivnom pjesmom ''Neotuđivo'', kojom je osvojio publiku i osigurao svoje mjesto u nedjeljnom finalu Dore. Umjesto uobičajenih priprema i razgovora, kamera ga je snimila kako se u trenutku iščekivanja proglašenja rezultata povukao u svoj svijet — otvarajući i čitajući Bibliju.

Prizor je i sam podijelio na društvenim mrežama, pa je napisao i šalu na svoj račun.

''Kad su svi vani, a ti sutra imaš test iz lektire'', napisao je.

Podsjetimo, Marko Kutlić se nakon dužeg izbivanja s glazbenih pozornica 2026. godine vratio s pjesmom ''Neotuđivo'', koja nosi snažnu emocionalnu poruku i predstavlja njegov debitantski nastup na Dori.

"Zgodan je", "Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić, Bože", "Marko Kutlić je čuo kritike o lošem miksu zvuka i rekao "A sad gledajte"", "Ajme taj glas. On je meni kao pali anđeo s neba, "Sjajan nastup bravooo", "Isto kao i kod Stele, bila sam skeptična oko nastupa pošto je pjesma laganica, ali mi je bio baš dobar i ugodno me iznenadio", "Kao uvijek, najbolji", "Jedan je Marko Kutlić", bili su komentari na njegov nastup na društvenim mrežama.

Podsjetimo, 2024. godine Marko je šokirao javnost nestavši sa scene te se kasnije otkrilo da pjeva na ulicama Italije.

