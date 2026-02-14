Thompson i supruga dočekali jedan od najljepših trenutaka u životu sina, ne skrivaju ponos!

Sin Marka Perkovića Thompsona ostvario je važan životni uspjeh – diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i time zaključio jedno važno poglavlje svog obrazovanja.

Šimun Petar Perković, najstariji sin poznatog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona, uspješno je završio studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao akademski naziv prvostupnika inženjera agroekologije.

Šimun je studij započeo u Splitu, ali je zbog obiteljske situacije nastavio svoje obrazovanje u Zagrebu, gdje se obitelj privremeno preselila kako bi mu pružila punu podršku.

Marko Perković Thompson Foto: In Magazin

Vijest je podijelio portal stijena.info, koji je na svojoj stranici podijelio i fotografije Thompsona sa sinom. Iako je naglasak bio na uspjehu mladog diplomanta, pjevač je pokazao svoju prepoznatljivu pristupačnost. Rado se zaustavio, pozdravio okupljene i fotografirao se s obožavateljima koji su ga prepoznali.

Na promociji je bila i Thompsonova supruga i Šimunova majka Sandra Perković. Više pogledajte OVDJE.

Osim Šimuna, Marko i Sandra imaju još četvero djece, Antu, Divu Mariju, Katarinu i Cvitu.

Thompson sa suprugom Foto: Sandra Perković/Instagram

Nakon Šimunove promocije, Thompson je krenuo pravac Širokog Brijega gdje je navečer održao koncert. Za vrijeme pjesme ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'' pale su i zaruke. Više pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

