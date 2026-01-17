Thompsonova supruga oglasila se na Facebooku, objavu su odmah prepoznale njezine prijateljice

Thompsonova supruga Sandra Perković na Facebooku je objavila poruku Marija Žuvele o čuvanju prijateljstva.

I dok je njezin suprug Marko Perković Thompson trenutno u medijima zbog koncerte turneje po hrvatskim dvoranama, Sandra Perković oglasila se na svojem Facebooku podijelivši jednu zanimljivu objavu.

U pitanju je post s Facebook stranice Valuesterapija koji je govorio o važnosti čuvanja pojedinih ljudi u svom životu, a originalno ga je napisao Mario Žuvela.

Galerija 20 20 20 20 20

"Nemoj prokockati dobre ljude! Nikada! Zbog nekih koji su tu samo u prolazu. I nemaju nikakve ozbiljne namjere. Tek da se malo zabave. Dobiju još koji trofej. I osjećaj koji će brzo proći. Jednom ćeš možda shvatiti da si izgubio priliku tako veliku dok si gledao u mamac koji se samo igrao s tobom. Ono što vidiš na nekome – proći će. Brzo lice izgubi sjaj. I ostanu bore. Ali ona unutarnja ljepota, živi i kada sve nestane", stoji u objavi.

Slažete li se s ovime? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Sandra Perković - 1 Foto: Facebook

Thompson sa suprugom - 2 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Sandra Perković na Facebooku Foto: Facebook

Sandra Perković Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je sestra kralja i kraljice, ali izabrala je život bez pompe i pažnje

"Nemoj prokockati dobre ljude! Ne vrijedi ti kasnije govoriti što je moglo biti. Na nekim putevima jednostavno povratka nema. Izgubio si svoju šansu. Čuvaj ljude koji su tu! Čuvaj onako kako oni čuvaju tebe. S mnogo iskrenosti. I brige. Ljude koji ne kalkuliraju to što su u tvom životu. Gledajući gdje se daje više. Kušnja je to. Koja dolazi i prolazi. Ali zapamti jednu stvar. Nikada, ama baš nikada se ne igraj tuđim srcem! Da jednom i tvoje tako ne postane nečija žrtva", stoji u objavi na koju se nadovezala i Perković: "Nemoj prokockati dobre ljude!"

Objava je privukla pozornost njezinih prijateljica na Facebooku, s kojima se druži i u stvarnom životu, a koje su joj odgovarale kako će čuvati njihovo prijateljstvo.

Kako je izgledao dom Perkovićevih za Božić, pogledajte OVDJE.

Nedavno je dirnula objavom koja se tiče roditelja koji se brinu o bolesnom djetetu. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!

1/49 >> Pogledaji ovu galeriju +44 Celebrity Zagrebačka špica živnula i bez sunca: Poznati Hrvati nisu propustili subotnju šetnju!

Pogledaji ovo Celebrity Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao