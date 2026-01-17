Bila je sestra kralja i kraljice, ali izabrala je život bez pompe i pažnje

Grčka i španjolska kraljevska obitelj objavile su kako je u dobi od 84 godine preminula princeza Irene od Grčke i Danske, sestra kraljice Sofije i bivšeg kralja Konstantina, žene zanimljive povijesti.

Princeza Irene od Grčke i Danske, mlađa sestra nekadašnje španjolske kraljice Sofije i pokojnog grčkog kralja Konstantina II., preminula je 15. siječnja 2026. u madridskoj palači Zarzuela, okružena obitelji.

Vijest o smrti objavila je nekadašnja grčka kraljevska obitelj na svojim internetskim stranicama, a sprovod će se održati u ponedjeljak na groblju Tatoi.

"Žena tihe snage, duboke vjere i nepokolebljive odanosti obitelji, njezina je prisutnost bila istodobno nježna i postojana, a njezine vrijednosti nisu se izgovarale, već su se živjele — izražene u svakom činu predanosti i brige za one oko nje", napisao je krunski princ Pavlos, njezin nećak u priopćenju. "Irene je bila izvor mudrosti, odanosti i ljubavi, stabilno uporište naše obitelji kroz vrijeme. Njezin odlazak ostavlja tišinu koju je nemoguće ispuniti, ali njezino će sjećanje zauvijek ostati u našim srcima."

Iako je bila rođena u kraljevskoj kući Glücksburg, Irene je desetljećima bila poznata kao članica obitelji koja je svjesno birala diskreciju i život daleko od klasičnih dvorskih očekivanja. Rođena je u Južnoj Africi 11. svibnja 1942. kao najmlađe dijete kralja Pavla i kraljice Frederike, koji su bili u izbjeglištvu tijekom Drugog svjetskog rata. Tijekom godina postala je stalna pratnja i oslonac kraljici Sofiji – godinama je živjela uz nju u Zarzueli i bila vrlo bliska i španjolskoj i grčkoj grani obitelji.

U Španjolskoj je bila toliko prisutna da je 2018. promijenila državljanstvo i postala španjolska državljanka.

Za nju su se kroz godine vezala brojna nagađanja o dobrim partijama i potencijalnim prosidbama, no ona se nikad nije udala niti je imala djece. Španjolski mediji navode da su joj se u mladosti pripisivali odnosi ili simpatije s pripadnicima europske aristokracije, poput princa Moritza od Hessena i Michela od Orléansa, kao i druga imena koja su se kasnije spominjala u kontekstu njezina privatnog života.

Istodobno, dio izvora tvrdi da su se njezinoj udaji protivili i ljudi iz najbližeg kruga – spominju se majka Frederika i šurjak tadašnji kralj Juan Carlos, što se u medijima često navodilo kao jedan od razloga zašto nikad nije otišla pred oltar.

No razlog zbog kojeg Irene nikad nije ušla u brak najčešće se opisuje kao kombinacija osobnog izbora i specifičnog karaktera. Bila je poznata po tome da nije pristajala na dvorska pravila te je živjela prilično nekonvencionalno za jednu princezu. U nekim španjolskim tekstovima navodi se i da je sama priznala kako je bila komplicirana za suživot, što se često citira kao simpatično objašnjenje njezine trajne samostalnosti.

Bila je obrazovana i umjetnički nadarena – imala je razdoblje profesionalne karijere kao pijanistica, a mediji je opisuju i kao osobu širokih interesa, uključujući arheologiju i komparativnu religiju. Bila je i izrazito humanitarno angažirana te je osnovala organizaciju "World in Harmony", kojoj je, prema navodima, posvetila velik dio života (i dio osobne imovine).

Nakon političkih potresa i egzila grčke kraljevske obitelji 1967., Irene je živjela izvan Grčke, najprije u Italiji, zatim i u Indiji, a od 1981. u Španjolskoj, u sklopu Zarzuele. Upravo je taj život u tuđini snažno obilježio njezin identitet: bila je kraljevska članica koja je formalno pripadala dinastiji, ali je svakodnevno živjela daleko od prijestolja.

Godinama je bila vezana uz istočnjačku duhovnost – dio života provela je u Indiji, gdje je produbila zanimanje za filozofiju i religije. Španjolski i latinoamerički mediji često su je opisivali kao osobu koja prakticira meditaciju i budizam te živi asketskije (npr. jednostavna odjeća, vegetarijanstvo/veganstvo).

S kraljicom Sofijom bila je zajedno desetljećima. Njezina starija sestra je, prema izvještajima, čak otkazivala obveze kako bi bila uz sestru u posljednjim danima. Irene je bila bliska i s bratom Konstantinom II., a nakon njegove smrti 2023. često se isticalo da je ostala emocionalno vezana uz grčku granu obitelji te da je željela konačni počinak u Grčkoj. Zanimljivo, preminula je samo pet dana nakon što je obilježena treća godišnjica njegove smrti, a posljednji puta u javnosti je viđena lani na vjenčanju nećaka princa Nikolasa.

U javnosti nikad nije bila glavna zvijezda europskih dvora, ali je upravo zato mnogima ostala fascinantna: princeza koja je mogla imati sve, a izabrala je tišinu, duhovnost i humanitarni rad.

