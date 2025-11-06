Osramoćeni kralj prvi puta progovorio o velikoj tragediji koja ga proganja čitav život

Osramoćeni bivši španjolski kralj Juan Carlos prvi puta se prisjetio smrti svog mlađeg brata infantea Alfonsa.

Bivši španjolski kralj Juan Carlos nekoć je bio velika nada i predvodnik svoje zemlje tijekom tranzicije iz diktature u demokraju, no posljednjih petnaest godina, poslije niza skandala, prisiljen je živjeti u egzilu.

Otkako je njegov sin Felipe preuzeo tron, nekadašnji monarh je živio uglavnom u Dubaiju, a slobodno vrijeme iskoristio je za pisanje biografije. Ono što mnogi ne znaju jest da je 87-godišnjaka obilježila tragedija iz ranih tinejdžerskih dana, kada je slučajnim pucnjem usmrtio brata, infantea Alfonsa.

Bilo je to 1956., dok je obitelj živjela u egzilu u Portugalu nakon rušenja monarhije 1931. godine, kada su se braća "igrala s pištoljem".

"Izvadili smo spremnik, nismo znali da je u cijevi ostao metak. Metak se ispalio, odbio i pogodio mog brata ravno u čelo. Umro je u očevu naručju", napisao je Juan Carlos, koji priznaje da ga je ova tragedija zauvijek promijenila, dodavši kako ga je otac infante Juan bijesno upitao: "Zakuni se da to nisi učinio namjerno!"

Poslije tragedije, tada 18-godišnji Juan Carlos je otišao u vojnu akademiju, no odnos s ocem bio je nepovratno uništen.

"Postoji prije i poslije. Još mi je teško govoriti o tome. Svakodnevno mislim na njega. Izgubio sam prijatelja, povjerljivu osobu. Bez njegove smrti moj bi život bio manje mračan, manje nesretan", dodao je bivši monarh, kojeg je bivši diktator Francisco Franco 1969. odabrao za nasljednika, preskočivši njegovog oca. Usprkos tome što ga je Franco osobno odabrao, nakon njegove smrti 1975. Juan Carlos je odabrao sasvim drugačiji put, utrvši put prema demokraciji.

Rođen u Rimu kao drugo dijete infantea Juana i princeze Marije de las Mercedes od Burbona i Dvije Sicilije, u Španjolsku je došao prvi puta kao devetogodišnjak. Poslije pada njegovg djeda Alfonsa XII., članovi španjolske kraljevske obitelji tek su sporadično dobivali dozvole za ulaz u Španjolsku jer se Franco bojao njihove popularnosti. Na početku njegove vladavine pokušan je državni udar 1981., kojim se tražio povratan na frankizam, no na vrijeme je osujećen, što je njega uzdignulo na listama popularnosti kraljevskih vladara.

Njegov ugled narušen je nizom afera, nevjera i financijskih skandala. Posebno se pamti lov na slonove u Bocvani 2012., tijekom španjolske ekonomske krize, na kojem je bio s tadašnjom ljubavnicom Corinnom Larsen.

Zbog pritiska javnosti abdicirao je 2014. u korist sina kralja Felipea VI., koji ga nije pozvao na službenu ceremoniju povodom 50. godišnjice smrti Franca. Za razliku od njega, njegova još uvijek supruga, bivša kraljica Sofia i dalje je redovni gost na događajima u organizaciji španjolske kraljevske obitelji.

"Znam da sam razočarao neke. Nisam svetac. Moć nije ugušila moju osobnost. Ne znam je li moja žrtva napuštanja Španjolske korisna ili cijenjena, ali me kao čovjeka duboko promijenila", priznao je svoje greške.

