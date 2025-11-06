Koliko je zapravo potrošila? Ella Dvornik iznenadila mnoge svojim priznanjem

Nakon što je proteklih dana provela u putovanju Španjolskom i Francuskom, Ella Dvornik je na Instagramu otkrila koliko ju je koštao privremeni odlazak iz zemlje.

Ella Dvornik proteklog mjeseca se odvažila na putovanje Europom koje je trajalo 11 dana. Za to vrijeme posjetila je Barcelonu, Nicu i Pariz, a za to je imala određen budžet, iako je priznala kako je u pitanju bio čisti hedonizam, kao i svako putovanje u stranu zemlju.

Za put u Barcelonu, što je uključivalo prijevoz, smještaj i provod, ukupno je izdvojila 1397 eura, dodavši kako bi uštedila oko 607 eura da je ranije rezervirala let, imala ručnu prtljagu i pazila.

Iduće stanište joj je bila Nica, gdje je potrošila 827 eura. To je bilo 342 eura više od planiranih 485, koliko bi joj iznosio put da je rezervirala avionske karte prije više tjedana.

Vlakom je otišla do Pariza, gdje je na budžet od 1000 eura potrošila 1540 eura. Većina tog troška otišla je na put vlakom, hranu, rezervaciju hotela i kupovinu.

Ukupno gledajući, potrošila je gotovo 3800 eura, no priznaje kako je mogla potrošiti tek 2270 eura da je sve rezervirala tri mjeseca ranije. Usprkos tome, ne žali za novcima.

"Iskreno vrijedilo je svakog eura. Sigurno ću opet ponoviti (malo štedljivije idući put), al' da, sigurno ću opet tako putovati, bilo je zanimljivo iskustvo", napisala je Ella u opisu videa gdje je objasnila detalje.

Njezini pratitelji su joj u komentarima poručili što misle o ovome.

"Ti si uživala i to je jedino bitno. Evo ja radim dva posla, štedim pare na računu i nigdje ne idem. Realno sutra mogu da se ne probudim. I paff ostadoše svi oni nedosanjani snovi. Valjda si skupim hrabrosti za deset dana hedonizma", "Sve što je neplanirano ispadne najbolje, tako da već kad možeš... Uživaj, jedan je život!", "Jednom se živi", "Čak i nije tako puno, a na kraju je najvažnije da si se vratila sretna i zadovoljna", "Neka si uživala, vrijedilo je", hrabrili su je fanovi.

Povratkom u Zagreb, Ella se pohvalila novom frizurom, skrativši kosu u bob i potamnivši.

"Znam da ste svi glasali za dužu i svjetliju jer je siguran izbor, ali ja sam se nekako probudila sa osjećajem da treba biti kraće i tamnije. Dok sam sjedila u salonu s farbom na glavi premišljala sam se oko toga da li da napravim šiške ili ne. Za sada ih nisam još napravila", napisala je Ella uz fotografije s novim izgledom.

