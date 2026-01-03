Ni hladnoća nije skinula osmijeh s lica Jadranke Kosor, svi na špici škicali su i korisni dodatak koji je vukla

Dobro raspoložena Jadranka Kosor snimljena je na zagrebačkoj špici.
Naime, naši fotografi su na špici snimili Jadranku Kosor.
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX
Bivša premijerka pojavila se na špici sa širokim osmijehom na licu u opuštenom, ali dotjeranom izdanju.
Jadranka Kosor Foto: Marko Seper/PIXSELL
Crnu zimsku kombinaciju upotpunila je elegantno torbicom i zanimljivim naušnicama, a posebnu pažnju ukrao je praktični dodatak za kupovinu, kojega je vukla za sobom.
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX
