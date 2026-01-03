Ni hladnoća nije skinula osmijeh s lica Jadranke Kosor, svi na špici škicali su i korisni dodatak koji je vukla

Dobro raspoložena Jadranka Kosor snimljena je na zagrebačkoj špici.

Subotnje prijepodne u centru Zagreba i ove je subote bilo mjesto kojim su prošetala naša poznata lica, no jedno pojavljivanje posebno je privuklo poglede prolaznike.

Naime, naši fotografi su na špici snimili Jadranku Kosor.

Jadranka Kosor

Bivša premijerka pojavila se na špici sa širokim osmijehom na licu u opuštenom, ali dotjeranom izdanju.

Jadranka Kosor

Crnu zimsku kombinaciju upotpunila je elegantno torbicom i zanimljivim naušnicama, a posebnu pažnju ukrao je praktični dodatak za kupovinu, kojega je vukla za sobom.

Jadranka Kosor

Jadranka Kosor

