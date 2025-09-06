Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj

Sin Jadranke Kosor ugledni je član akademske zajednice, a s mamom je jako blizak.

Sin bivše premijerke Jadranke Kosor, Lovro Škopljanac, snimljen je ove subote na zagrebačkoj špici u ležernom izdanju.

S obzirom na to da ga nemamo često priliku vidjeti u javnosti, njegov izlazak privukao je posebnu pažnju.

Kosor je sina Lovru dobila 1994. godine, a njegov je otac sportski novinar Ivo Škopljanac, koji je preminuo 2013. nakon kratke i teške bolesti.

U listopadu 2015. godine Lovro se vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Mateom, s kojom je dobio i sinčića. Premijerka ne voli puno pričati o svojoj obitelji, no poznato je da je jako bliska sa svojim sinom jedincem, a jednom je prilikom otkrila da se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju sama odgajala baka.

Lovro je, inače, ugledan član akademske zajednice. Doktorirao je prije svoje 30. godine i radi na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a objavio je i vlastitu knjigu.

Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti) i Fulbrightove postdoktorske stipendije za akademsku godinu 2016./2017.

