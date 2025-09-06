Gdje je danas mlađa kći Ive Sanadera? Impresivnu karijeriru izgradila je daleko od Hrvatske

Bruna Sanader sa suprugom i sinčićem živi u Velikoj Britaniji.

Bivši premijer Ivo Sanader ovoga ljeta pušten je na uvjetnu slobodu iz kaznionice u Lipovici. Tijekom svog mandata imao je veliku podršku svojih kćeri, Petre i Brune, koje su u to vrijeme punile medijske stupce.

O njihovim životima malo se zna, ali se sada doznalo gdje radi i čime se danas bavi njegova mlađa kći Bruna.

Bruna Sanader Foto: Damjan Tadic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Viktorija i Dino Rađa našli se u društvu svjetski slavne face: ''Trenutak sreće i gušta''

Naime, ona je završila Medicinski fakultet u Zagrebu, a kao jedna od najuspješnijih studentica svoje generacije karijeru je nastavila graditi u Njemačkoj.

Bruna Sanader Foto: Damjan Tadic/Cropix

Danas je Bruna psihijatrica i direktorica psihijatrijske klinike Private Psychiatry sa sjedištem u Londonu. Klinika je specijalizirana za prilagođenu psihijatrijsku skrb koja se nudi osobno i putem sigurnih online konzultacija.

"Dr. Bruna Sanader Vukadinović je dvostruki specijalist za medicinu spavanja i ADHD kod odraslih", piše na stranici spomenute klinike.

Galerija 18 18 18 18 18

Na stranici piše i da Bruna svoje znanje primjenjuje i u britanskom javnom zdravstvu kao konzultantica u University College London Hospitals (UCLH), unutar Klinike za nesanicu u Royal London Hospital for Integrated Medicine.

Bruna Sanader Foto: Sandra Simunovic/Cropix

U njezinom životopisu, koji je objavljen na stranicama ove klinike, stoji i kako je Bruna završila psihijatrijsku obuku u Sveučilišnoj bolnici Ludwig Maximilian u Münchenu, Njemačka.

Pogledaji ovo Celebrity Očaravajući prizori Mile Horvat u vjenčanici napravili pravu pomutnju

"Članica je nekoliko uglednih strukovnih tijela, uključujući Royal College of Psychiatrists, Europsko udruženje psihijatara, Njemačko udruženje za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku te Britansko društvo za spavanje. Tijekom usavršavanja u Njemačkoj završila je opsežnu psihoterapijsku obuku, osposobljavajući se terapijskim vještinama koje malo psihijatara stječe. Dr. Bruna u svoju praksu integrira tehnike opuštanja utemeljene na dokazima, uključujući autogeni trening, progresivnu mišićnu relaksaciju, meditaciju i vođenu vizualizaciju, prilagođavajući ih kako bi podržale oporavak svakog pacijenta. Poznata po svom empatičnom slušanju i promišljenom pristupu, dr. Bruna posvećuje vrijeme istinskom razumijevanju briga svojih pacijenata, razvijajući prilagođene planove liječenja koji potiču povjerenje i trajno poboljšanje", piše na stranicama ove klinike.

Bruna Sanader Foto: Damjan Tadic/Cropix

Bruna u Velikoj Britaniji živi sa suprugom Vedranom Vukadinovićem i sinčićem koji se rodio 2023. Vedran je inače sin bivšeg nogometaša Dragana Vukadinovića.

Par se zaljubio još u srednjoj školi, a vjenčali su se u svibnju 2019. godine u katedrali sv. Stjepana na Hvaru. Vjenčanju nije nazočio njezin otac Ivo jer je već tada boravio u Remetincu, iako je tražio dopuštenje za izlazak, dok je majka Mirjana slavila s mladencima.

Bruna Sanader Foto: Tom Dubravec/Cropix

Bruna Sanader Foto: Tom Dubravec/Cropix

Bruna Sanader Foto: Tom Dubravec/Cropix

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Italija se zauvijek oprašta od Giorgia Armanija: Lampioni su obasjali lijes uz koji stoji dirljiva poruka

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Očito preuski korzet jedva je obuzdao bujne obline po kojima je ova ljepotica poznata

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa novost u životu naše pjevačice Albine, koja se u potpunosti posvetila vjeri