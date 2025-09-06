Očito preuski korzet jedva je obuzdao bujne obline po kojima je ova ljepotica poznata

Ova ljepotica istaknula je svoj dekolte do maksimuma, a svi prisutni nisu mogli skloniti pogled s nje.

Američka glumica Sydney Sweeney pojavila se na premijeri filma ''Christy'' u sklopu Toronto International Film Festivala i još jednom opravdala titulu seks-bombe 21. stoljeća.

Za ovu priliku odabrala je raskošnu ružičastu haljinu koja je odmah privukla sve poglede, a osobito zbog načina na koji je stisnula njezine obline, po kojima je inače poznata.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Preuska korzetna kreacija istaknula je njezin dekolte do maksimuma, zbog čega su fotografi imali pune ruke posla, a publika nije mogla skinuti pogled s nje.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney se pritom nije dala smesti – cijelo vrijeme pozirala je s osmijehom, zračila samopouzdanjem i uživala u pažnji kojom je bila okružena.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Na premijeri je ova bujna ljepotica bila jedna od glavnih atrakcija večeri, a modni odabir osigurao joj je mjesto na listi najzapaženijih izdanja festivala.

Što kažete na njezino izdanje? Odlično izgleda, prava bomba!

Ne sviđa mi se, malo je ipak pretjerala Odlično izgleda, prava bomba!

Ne sviđa mi se, malo je ipak pretjerala Ukupno glasova:

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney - 3 Foto: Profimedia

