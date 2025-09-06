Pretraži
svi su gledali samo u nju

Očito preuski korzet jedva je obuzdao bujne obline po kojima je ova ljepotica poznata

Piše H.L., Danas @ 13:41 Celebrity komentari
Sydney Sweeney Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Ova ljepotica istaknula je svoj dekolte do maksimuma, a svi prisutni nisu mogli skloniti pogled s nje.

Italija se oprašta od talijanskog dizajnera Giorgia Armanija
stigla i Donatella Versace
Italija se zauvijek oprašta od Giorgia Armanija: Lampioni su obasjali lijes uz koji stoji dirljiva poruka
Sydney Sweeney mamila poglede u pripijenoj haljini na premijeri filma
svi su gledali samo u nju
Očito preuski korzet jedva je obuzdao bujne obline po kojima je ova ljepotica poznata
Viktorija i Dino Rađa se fotografirali za zvijezdom hit-serije Jamesom Lanceom
dokaz je zajednička fotka
Viktorija i Dino Rađa našli se u društvu svjetski slavne face: ''Trenutak sreće i gušta''
Preminula je Baddie Winkle
''Otplesala je u raj''
Preminula baka buntovnica koju su milijuni obožavali jer je prkosila godinama
Mila Horvat zbunila pratitelje fotkama u vjenčanici
''Udaješ se?''
Očaravajući prizori Mile Horvat u vjenčanici napravili pravu pomutnju
Ana Uršula Najev rasprodala koncert
nova poslastica
Zvijezda "Kumova" postigla još jedan veliki uspjeh: "Netko poput nje pojavi se jednom u 100 godina"
