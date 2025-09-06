Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše

Charlotte McKinney pokušavala je zakopčati gumb, no u jednom je trenutku odustala i u kafiću pokazala mini bikini i bujni dekolte.

Američka manekenka i glumica Charlotte McKinney ponovno je plijenila poglede tijekom ležernog izlaska u Malibuu.

U bijeloj prugastoj košulji i trapericama niskog struka, Charlotte se družila s prijateljima na terasi popularnog kafića.

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

No ono što je izazvalo najviše pažnje nije bio opušteni razgovor, već prizori koji su nastajali dok je pokušavala zakopčati (ili otkopčati?) gornji dio odjeće.

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

Košulju nije uspjela zakopčati pa je odustala od tog poteza. Ispod košulje skrivao se samo trokutasti bijeli mini-bikini, a Charlotte se nije trudila prikriti niti bujni dekolte u kafiću.

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

Dapače, svojim nonšalantnim ponašanjem dala je naslutiti kako joj nije nimalo neugodno – što i ne čudi jer je upravo zbog svoje samouvjerenosti i obline postala prepoznatljivo lice u svijetu mode.

Charlotte McKinney Foto: Profimedia

Charlotte se proslavila zahvaljujući Instagramu, nakon čega se pojavila u reklami za vrijeme "Super Bowla XLIX" 2015. godine i to joj je donijelo brojne manekenske i glumačke angažmane. Nakon toga se 2017. pojavila u filmu "Baywatch".

Popularna je i na Instagramu gdje je trenutačno prati 2.2 milijuna ljudi.

