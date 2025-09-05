Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest

Buckinghamska palača na društvenim mrežama potvrdila je smrt vojvotkinje Katherine.

Vojvotkinja od Kenta, Katharine, preminula je u 93. godini života, a tužnu vijest potvrdila je Buckinghamska palača.

''S dubokom tugom Buckinghamska palača objavljuje smrt Njezina Kraljevskog Visočanstva, Vojvotkinje od Kenta. Njezino Kraljevsko Visočanstvo preminulo je mirno sinoć u Kensingtonskoj palači, okruženo obitelji. Kralj i Kraljica te svi članovi Kraljevske obitelji pridružuju se Vojvodi od Kenta, njegovoj djeci i unucima u žalovanju zbog gubitka i sjećanju na Vojvotkinjinu doživotnu predanost svim organizacijama s kojima je bila povezana, njezinu strast prema glazbi i suosjećanje za mlade ljude'', stoji u priopćenju.

Katharine, vojvotkinja od Kenta Foto: Profimedia

Katharine, vojvotkinja od Kenta, princeza Diana, princ William Foto: Profimedia

Rođena je 22. veljače 1933. kao Katharine Lucy Mary Worsley u Yorkshireu, pokrajini s kojom je ostala povezana tijekom cijelog života.

Godine 1961. udala se za princa Edwarda, vojvodu od Kenta, bratića kraljice Elizabete II. Par je zajedno imao troje djece – Georgea, grofa od St. Andrewsa, Lady Helen Taylor i lorda Nicholasa Windsora, piše Daily Mail.

Iako je ušla u kraljevsku obitelj, vojvotkinja je često koračala vlastitim putem. Javnost je iznenadila kada je 1992. prešla na katoličanstvo, a deset godina kasnije odrekla se titule i povukla iz službenih kraljevskih dužnosti kako bi živjela mirnijim životom.

Britanska javnost pamti je i po pojavljivanjima na Wimbledonu, gdje je 1993. dirnula naciju kada je utješila češku tenisačicu Janu Novotnu nakon poraza od Steffi Graf. Osim elegancije, krasila ju je i toplina – godinama je anonimno predavala glazbu u osnovnoj školi u Hullu, gdje je bila poznata jednostavno kao ''gospođa Kent''.

