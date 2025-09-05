Maja Šuput nizom fotki iz Splita napokon potvrdila druženje s neodoljivim Šimom?

Maja Šuput, kako je otkrila na društvenim mrežama, posljednjih dana uživala je u Splitu.
Na njima se može vidjeti kako pozira uz motor i s kacigom na glavi, ali i kako uživa u večeri uz more, te nazdravlja čašom vina i koktelima.
''A eeee kad si u Splitu'', napisala je uz fotke.
Posebno je zanimljivo što su upravo kokteli prije nekoliko dana otkrili da se Maja u Splitu družila s markantnim Šimom Elezom, s kojim je javnost mjesecima povezuje.
On se nedavno vratio s motorističke avanture, a činjenica da je i Maja pozirala uz motor dodatno je potaknula šuškanja.
Njihov odnos počeo se spominjati nakon što se Elez pojavio u Majinom spotu za jednu od njezinih pjesama. Zatim su snimljeni i na jahti, a sve je ostalo povijest.
