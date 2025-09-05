Maja Šuput nizom fotki iz Splita napokon potvrdila druženje s neodoljivim Šimom?

Maja Šuput, kako je otkrila na društvenim mrežama, posljednjih dana uživala je u Splitu.

Naša pjevačica Maja Šuput ovih je dana ponovno privukla pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila niz fotografija iz Splita.

Na njima se može vidjeti kako pozira uz motor i s kacigom na glavi, ali i kako uživa u večeri uz more, te nazdravlja čašom vina i koktelima.

Galerija 35 35 35 35 35

''A eeee kad si u Splitu'', napisala je uz fotke.

Posebno je zanimljivo što su upravo kokteli prije nekoliko dana otkrili da se Maja u Splitu družila s markantnim Šimom Elezom, s kojim je javnost mjesecima povezuje.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika

On se nedavno vratio s motorističke avanture, a činjenica da je i Maja pozirala uz motor dodatno je potaknula šuškanja.

Maja Šuput Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko će naslijediti Armanijevo bogatstvo vrijedno više od 12 milijardi dolara?

Njihov odnos počeo se spominjati nakon što se Elez pojavio u Majinom spotu za jednu od njezinih pjesama. Zatim su snimljeni i na jahti, a sve je ostalo povijest.

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zbog ubojitog dekoltea naša influencerica morala je paziti na svaki korak

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite na renoviranu terasu našeg influencera u stanu od 195 tisuća eura