Maja Šuput i markantni Šime opet skupa, razotkrile ih objave na Instagramu

Maja Šuput i Šime Elez našli su se na večeri na Žnjanu prvi put od njegovog povratka u Hrvatsku nakon avanture s motorom.

Markatni Splićanin Šime Elez vratio se sa zahtjevne moto-avanture po regiji, a prva postaja nakon povratka bio je njegov rodni grad. Elez se snimio kako je na koktelima na Žnjanu, a s iste lokacije i gotovo istodobno se javila i - Maja Šuput.

Naša pjevačica i bivši natjecatelj jedne emisije bili su na večeri i piću te tako dodatno podgrijavali glasine koje se spominju posljednjih tjedana.

Galerija 25 25 25 25 25

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pokazao stan koji mu je uništio podstanar: "Ostavila nam sve u derutnom stanju..."

Nakon što je gostovao u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", Šuput i Elez su često viđeni zajedno, a već tjednima vješto potiču maštu publike navodnom ljubavnom pričom: bez eksplicitnih potvrda, ali s nizom malih tragova, poput usklađenih objava sa sličnim trenucima dana i zajedničkim pojavljivanjem u javnosti.





Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 8 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Sredinom lipnja Maja je sve iznenadila kada je objavila da su se ona i Nenad Tatarinov u ožujku razveli nakon šest godina braka u kojem su dobili sina Blooma.

Maja je sa sinom bila na Špancirfestu, o čemu više pročitajte OVDJE.

Na jednom od Majinih ovoljetnih koncerata pala je prosidba. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Prije Kardashianki postojale su one: Ovo su tri sestre koje su promijenile lice zabave!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom

Pogledaji ovo Celebrity Prija objavila prvu fotografiju novorođene kćeri: "Život nam je svega dao"