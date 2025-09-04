Maja Šuput i markantni Šime opet skupa, razotkrile ih objave na Instagramu

Maja Šuput i Šime Elez našli su se na večeri na Žnjanu prvi put od njegovog povratka u Hrvatsku nakon avanture s motorom.
Markatni Splićanin Šime Elez vratio se sa zahtjevne moto-avanture po regiji, a prva postaja nakon povratka bio je njegov rodni grad. Elez se snimio kako je na koktelima na Žnjanu, a s iste lokacije i gotovo istodobno se javila i - Maja Šuput.
Naša pjevačica i bivši natjecatelj jedne emisije bili su na večeri i piću te tako dodatno podgrijavali glasine koje se spominju posljednjih tjedana.
Nakon što je gostovao u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari", Šuput i Elez su često viđeni zajedno, a već tjednima vješto potiču maštu publike navodnom ljubavnom pričom: bez eksplicitnih potvrda, ali s nizom malih tragova, poput usklađenih objava sa sličnim trenucima dana i zajedničkim pojavljivanjem u javnosti.
Sredinom lipnja Maja je sve iznenadila kada je objavila da su se ona i Nenad Tatarinov u ožujku razveli nakon šest godina braka u kojem su dobili sina Blooma.
Maja je sa sinom bila na Špancirfestu, o čemu više pročitajte OVDJE.
Na jednom od Majinih ovoljetnih koncerata pala je prosidba. Više o tome pročitajte OVDJE.
