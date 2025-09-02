Prije Kardashianki postojale su one: Ovo su tri sestre koje su promijenile lice zabave!

Mađarske sestre Gabor bile su sinonim starog Hollywooda za glamur, eleganciju i svjetski šarm, a njihovi privatni životi su punili naslovnice medija.

U današnjem showbusinessu često se mogu vidjeti braća ili sestre koja su na ovaj ili onaj način obilježili svoje područje. U sportskom području imamo braću Kelce, sestre Williams, braću Sinković i Kovač, Blanku i njezinog brata Nikolu Vlašića, Kosteliće i mnoge druge, dok bi na spomen televizije obitelj Kardashian mogla biti prva koje bi se neki sjetili.

Čak i daleko prije ove kontroverzne obitelji, medije u SAD-u su punile tri sestre rođene u Budimpešti. Magda, Zsa Zsa i Eva Gabor bile su sinonim za glamur, eleganciju i svjetski šarm tijekom 20. stoljeća, a svoj talent, ljepotu i društveni utjecaj Mađarice su prenijele na američku filmsku industriju, Broadway, televiziju i društveni život visokog društva.

Sestre Gabor - 9 Foto: Profimedia

Sestre Gabor - 3 Foto: Profimedia

Sve su, naravno, bile pod utjecajem svoje majke, koja ih je naučila kako su u životu najvažniji luksuz, brendiranje i, naravno, društveni status, a obrazovanje koje su stekle bilo je isključivo u vezi s manirima, ponašanjem i stranim jezicima, jer je majka vjerovala da škole nisu potrebne kako bi se postigao uspeh.

Iako su sve tri bile poznate glumice, svaka je ostvarila vlastitu karijeru i kultni status na svoj način.

Najstarija Magda (1915.) bavila se glumom, tumačeći uloge u nekoliko filmova i TV serija, no nikada nije postigla istu razinu filmske slave kao njezine mlađe sestre. Buran ljubavni život rezultirao je sa šest brakova, uključujući i jedan s bivšim suprugom svoje mlađe sestre Zsa Zse, no nikada nije imala djece. Nakon što je provela život kombinirajući svijet zabave i visokog društva, preminula je 1997. pet dana prije svog 82. rođendana i dva mjeseca od smrti majke.

Magda Gabor Foto: Afp

Najskandaloznija od njih tri, jedna od prvih ličnost za koje možemo reći da su celebrity, jest Zsa Zsa (1917.), koja je uzlet prema slati stekla nakon osvajanja titule Miss Mađarske 1936. godine. Proslavila se ulogama u filmovima poput "Moulin Rouge" (1952.) i "Lili" (1953.), no postala je poznatija po svom glamuroznom životnom stilu, duhovitosti i nizu brakova. Čak devet puta je stala pred oltar/matičara, a najpoznatiji brak bio je s Frédéricom Prinzom von Anhaltom, njemačkim princom, s kojim je ostala do smrti.

Zsa Zsa Gabor (Foto: AFP) Foto: Afp

Zsa Zsa Gabor (Foto: AFP) Foto: getty images

Zsa Zsa Gabor (Foto: AFP) Foto: afp

"Sve u svemu – volim biti u braku... Volim druženje, volim kuhati za muškarca (jednostavne stvari poput pileće juhe i mog posebnog Drakulinog gulaša iz Mađarske) i provoditi svo svoje vrijeme s muškarcem. Naravno da volim biti zaljubljena – ali upravo me brak uistinu ispunjava. No, ne u svakom slučaju", ispričala je jednom prilikom Zsa Zsa, koja je kroz devet brakova dobila samo jedno dijete - kćer Constance Francescu s hotelskim magnatom Conradom Hiltonom.

Zsa Zsa je često gostovala u televizijskim emisijama i talk showovima, a njezine izjave pune šarma i humora učinile su je jednom od najzabavnijih osoba Hollywooda. Nakon dugogodišnje borbe s demencijom, infekcije zbog koje joj je amputirana i noga te nekoliko moždanih i srčanih udara, Zsa Zsa je preminula 2016. u dobi od 99 godina. Velika želja bila joj je da je se pokopa u rodnoj Budimpešti, a ista joj je ostvarena 2021., kada je urna s njezinim pepelom dovezena prvim razredom.

Eva Gabor - 5 Foto: Profimedia

Eva Gabor - 4 Foto: Profimedia

Sestre Gabor - 6 Foto: Profimedia

Najmlađa sestra Eva (1919.) ostvarila je i najuspješniju glumačku karijeru od svih sestara, proslavivši se ulogom Lise Douglas u hit-seriji "Green Acres", koja ju je učinila omiljenom TV zvijezdom. Posudila je glas i u omiljenim Disneyjevim animiranim filmovima "Mačke iz visokog društva", "Spasitelji" i "Spasitelji u Australiji", a kao i sestre, i ona se udala pet puta.

Ona je ujedno i prva sestra koja je preminula 1995. godine od posljedica upale pluća koju je zaradila tijekom odmora u Meksiku pada je pala u kadu.

Sestre Gabor - 1 Foto: Profimedia

Zsa Zsa Gabor (Foto: AFP) Foto: Afp

Sestre Gabor - 8 Foto: Profimedia

Sestre Gabor bile su prve prave svjetske “celebrity” dame koje su svoju popularnost gradile ne samo kroz filmske uloge, već i kroz društveni život i medijske nastupe. Njihov sofisticirani europski naglasak, luksuzni stil odijevanja i osebujne osobnosti učinile su ih pretečama današnjih reality zvijezda.

Iako su često bile u centru pažnje zbog brakova i ljubavnih afera, ostavile su neizbrisiv trag u povijesti zabave: Eva kao TV i glasovna glumica, Zsa Zsa kao glamurozna ikona Hollywooda i Magda kao društvena dama starog kova. Njihova priča i danas fascinira ljubitelje klasike i podsjeća na zlatno doba filma.

