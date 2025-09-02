Pretraži
mediji ih voljeli

Prije Kardashianki postojale su one: Ovo su tri sestre koje su promijenile lice zabave!

Piše E.G., Danas @ 05:58 Zanimljivosti komentari
Sestre Gabor Sestre Gabor Foto: Afp

Mađarske sestre Gabor bile su sinonim starog Hollywooda za glamur, eleganciju i svjetski šarm, a njihovi privatni životi su punili naslovnice medija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Priča o sestrama Gabor
mediji ih voljeli
Prije Kardashianki postojale su one: Ovo su tri sestre koje su promijenile lice zabave!
Mateo Kovačić i supruga Izabel privukli su pažnju na US Openu u New Yorku
privukli pažnju
Fotografi ulovili Matea i Izabel Kovačić u New Yorku, evo što su ondje radili!
Od ovisnosti do holivudskog glamura: Nevjerojatan život Feđe Štukana dostojan filmskog scenarija!
jolie ga je potaknula na knjigu
Od ovisnosti do holivudskog glamura: Nevjerojatan život Feđe Štukana dostojan filmskog scenarija!
Ana Ivanović podijelila fotografiju s majkom
"Dame!"
Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom
Kviz ''Nastavi stihove Parnog valjka''
vječni hitovi!
Da vas vidimo! Znate li nastaviti stihove ovih pjesama Parnog valjka?
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Pretjerano korištenje tableta protiv bolova jača otpornost bakterija na antibiotike
"PRIJETNJA JAVNOM ZDRAVSTVU"
Lijekovi koje Hrvati masovno koriste izazivaju mutacije: Osobito je ugrožena jedna skupina
Časne sestre iz Zagreba dobile ulicu u glavnom gradu Argentine
Časne sestre dobile ulicu
Susjedi su govorili da nisu normalne, ali ovaj njihov potez sve je promijenio: "To je moja misija"
show
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
tech
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
Raste optimizam u kompaniji
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
sport
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića
poznat razlog
Evo zašto je Rijeka smijenila Radomira Đalovića
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
tv
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Leyla: Ne sviđa joj se način na koji je dobila posao
LEYLA
Leyla: Ne sviđa joj se način na koji je dobila posao
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Dolina kitova: Mjesto na kojem su najveći morski sisavci u pijesak zbili - noge
Wādī al-Ḥītān
Dolina kitova: Najveće groblje kitova na svijetu nalazi se usred pustinje
novac
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Street style: Kompleti sa zagrebačke špice
PRAKTIČNI I UDOBNI
Ovih 25 kompleta sa zagrebačke špice jasno pokazuje zašto su toliko popularni
sve
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene