Slavlje u obitelji Franke i Vedrana Ćorluke! Oglasili se fotkom na Instagramu

Pas Franke Batelić Ćorluka i Vedrana Ćorluke Oskar danas slavi svoj 11. rođendan, a par je odlučio to obilježiti na društvenim mrežama.

Naš poznati par Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka danas imaju razlog za proslavu. Njihov vjerni kućni ljubimac Oskar, pasmine Shiba inu, proslavio je svoj 11. rođendan, zbog čega su se pjevačica i bivši nogometaš oglasili na Instagramu.

"11 sitnih godinica našem Oskaru", napisala je Franka uz njihovu zajedničku sliku, dok je Vedran uz fotografiju simpatičnog shiba inua napisao "Slavljenik, 11 godina star".

Pjevačica, koja je trenutno angažirana u riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca na predstavi "Priča sa zapadne strane", zasebno je objavila fotografiju Oskara s njihovo dvije djece Viktora i Gretu.

Par, koji je zajedno od 2012. godine, udomio je psa 2014. godine, a koliko ga vole, pokazali su u više navrata, pa je tako Vedran jednu tetovažu na nozi posvetio četveronožnom prijatelju.

