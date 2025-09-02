Thompson uzeo predah od glazbe! Fotka s odmora otkrila s kim puni baterije

Na društvenim mrežama osvanula je fotka koja je otkrila da je Thompson uzeo predah od glazbe.

Glazbenik Marko Perković Thompson, nakon što je objavio novi album i održao koncerte u Zagrebu i Sinju, uputio se na zasluženi godišnji odmor.

Na njegovu službenom profilu na Facebooku osvanula je fotografija koja otkriva gdje se odmara i s kim.

"Zasluženi godišnji s najboljom ekipom na svitu", stoji u objavi koju je Thompsonov tim prenio s profila Ante Jurinovića, člana aktualne postave benda.

Na fotografiji se Thompson s ostatkom ekipe opušta tijekom vožnje brodom, no nije poznato kamo su se uputili.

Nije dugo trebalo da mu se brojni fanovi jave ispod objave.

''Wow, ovo je preslatko, zavidim vam poomalo!'', ''Odmarajte i skupite energiju za novi koncert'', ''Uživajte, zasluženo'', ''Odmori se, legendo'', ''Zaslužili ste odmor s najboljom ekipom'', ''Fali vam gitara'', ''Sretno dečki'', dio je komentara s Facebooka.

