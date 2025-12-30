Zbog jednog detalja božićno drvce iz doma omiljenog Jole postalo je hit!

Dok je najavljivao skorašnje nastupe za vrijeme božićno-novogodišnjih praznika, Joško Čagalj Jole pokazao je božićno drvce u svom domu.

Omiljeni pjevač Joško Čagalj Jole ovih dana se može pohvaliti punim rasporedom nastupa. Novu 2026. godinu dočekat će radno u Umagu, dok će dan kasnije nastupti u Svetoj Nedelji na reprizi dočeka.

Ovu vijest objavio je dok je stajao pored svog božićnog drvca.

Joško Čagalj Jole - 2 Foto: Instagram Screenshot

Joško Čagalj Jole - 1 Foto: Instagram Screenshot

Joško Čagalj Jole - 4 Foto: Instagram Screenshot

Drvce šesteročlane obitelji Čagalj bogato je ukrašeno ukrasima različitih veličina. Najviše se ističu oni u obliku šećernih štapića i plišanih vilenjaka, a najveći ukras je crvena mašna, koja je ove godine najpopularniji dekor za božićna drvca.

Kako vam se čini drvce? Prekrasno je ukrašeno!

Kako se drvce nalazi pored stepenica, Jole i njegova obitelj postavili su i nekoliko vilenjaka na stepenice, dočaravši božićnu tradiciju "Elf on the Shelf" koji izaziva božićne nepodopštine.

Joško Čagalj - 1 Foto: In Magazin

Joško Čagalj Jole - 1 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Joško Čagalj Jole Foto: Profimedia

Nedavno je progovorio o opciji petog djeteta, o čemu više pročitajte OVDJE.

Koju ključnu stvar ističe za uspješnost svog braka? Otkrijte OVDJE.

