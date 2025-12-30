Zbog jednog detalja božićno drvce iz doma omiljenog Jole postalo je hit!

Dok je najavljivao skorašnje nastupe za vrijeme božićno-novogodišnjih praznika, Joško Čagalj Jole pokazao je božićno drvce u svom domu.
Omiljeni pjevač Joško Čagalj Jole ovih dana se može pohvaliti punim rasporedom nastupa. Novu 2026. godinu dočekat će radno u Umagu, dok će dan kasnije nastupti u Svetoj Nedelji na reprizi dočeka.3 vijesti o kojima se priča ''nemirno je srce naroda'' Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu ''Moja sreća i snaga'' Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke Šokirala izjavom ''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Ovu vijest objavio je dok je stajao pored svog božićnog drvca.
Galerija 25 25 25 25 25
Joško Čagalj Jole - 2 Foto: Instagram Screenshot
Joško Čagalj Jole - 1 Foto: Instagram Screenshot
Joško Čagalj Jole - 4 Foto: Instagram Screenshot
Drvce šesteročlane obitelji Čagalj bogato je ukrašeno ukrasima različitih veličina. Najviše se ističu oni u obliku šećernih štapića i plišanih vilenjaka, a najveći ukras je crvena mašna, koja je ove godine najpopularniji dekor za božićna drvca.
Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''
Kako se drvce nalazi pored stepenica, Jole i njegova obitelj postavili su i nekoliko vilenjaka na stepenice, dočaravši božićnu tradiciju "Elf on the Shelf" koji izaziva božićne nepodopštine.
Joško Čagalj - 1 Foto: In Magazin
Joško Čagalj Jole - 1 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM
Joško Čagalj Jole Foto: Profimedia
Nedavno je progovorio o opciji petog djeteta, o čemu više pročitajte OVDJE.
Koju ključnu stvar ističe za uspješnost svog braka? Otkrijte OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Danijela Martinović objavila fotografiju s roditeljima, rijetko ih viđamo!
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Tko je mlađa sestra Josipe Lisac? Njezina rijetka fotka otkrila je koliko su dame slične!
Pogledaji ovo Celebrity Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Enisa Bešlagića? Dobra je prijateljica s našom popularnom pjevačicom