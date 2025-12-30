Tko je mlađa sestra Josipe Lisac? Njezina rijetka fotka otkrila je koliko su dame slične!

Josipa Lisac već desetljećima oduševljava domaću glazbenu scenu, no malo tko zna da ima mlađu sestru.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog slavi 52. rođendan. Osim svog dana, slavi i 50 godina prijateljstva s Kazalištem Komedija. Proglašeni su i počasni članovi Koncertne dvorane, među njima su Josipa Lisac te, posmrtno, Karlo Metikoš i Alfi Kabiljo.

Josipa se pojavila u svom prepoznatljivom, avangardnom izdanju te još jednom pokazala da je stil za nju oblik osobnog izraza. Nosila je crnu kombinaciju, koju je upotpunila upečatljivim krznenim prslukom u nježnoj, puderastoružičastoj nijansi. Styling je zaokružila crnom kožnom kapom, plavim rukavicama i prepoznatljivim make-upom s naglašenim crvenim ružem, ostajući vjerna estetici po kojoj je desetljećima jedinstvena na domaćoj sceni.

Josipa Lisac Foto: Robert Anic/PIXSELL

Inače, mnogi ne znaju da Josipa ima mlađu sestru, Mirjanu Lisac, koju javnost vrlo rijetko ima priliku vidjeti.

Josipa Lisac Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za razliku od slavne sestre, Mirjana bira život daleko od reflektora, no jednom prilikom Josipa je odlučila razveseliti pratitelje na društvenim mrežama zajedničkom fotografijom.

Ta rijetka objava izazvala je oduševljenje među obožavateljima, koji su primijetili sličnost, ali i toplinu kojom zrači njihov odnos.

"Fantastična fotografija. Ne zna se tko je ljepši od njih dvije. Dva jako interesantna i lijepa lica. Mislim da su privilegirani svi oni koji njih dvije i osobno poznaju. Za Josipu se zna: prelijepa... Ali sad imamo dupliće. Fantazija, dvije Grete Garbo", "Vau, ovo je iznenađenje, imamo dvije ljepotice Lisac. Bravooo", "Iste", "Kao blizanke", "Krasno, krasno, krasno", "Ajme! Josipa na kvadrat", komentirali su tada Josipini pratitelji.

Josipa Lisac na inauguraciji 2020. - 1 Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

O njihovu odnosu svojedobno je progovorila naša glazbena diva.

"Jako se povjeravamo jedna drugoj, mnogo razgovaramo o svemu. Koliko god mnogi kažu da imamo mnogo fizičkih sličnosti, jako smo karakterno različite. I dobro je da smo takve. Ja sam možda malo više ona kojoj se sve da, ništa mi nije teško, a ona kaže: 'Oprosti, ali meni se to baš ne da, to nema smisla'. Ja sam osoba koja ako naiđe na problem, želim ga riješiti jer nema smisla da ostane neriješen", otkrila je Josipa u jednom intervjuu za 24 sata.

Tom prilikom otkrila je da zajedno često izlaze i druže se, ali i kakve su bile u mladosti.

Josipa Lisac Foto: Damir Skomrlj/Cropix

"Ona me zove da dođem k njoj jer njezin sin božanstveno kuha. Tako da recimo više gotovo i ne kuham sama. Mirjana je uvijek bila oštra i s partvišem me znala natjeravati po stanu. Ja sam se uvijek svemu smijala, a rame za plakanje smo razdijelile na pola", prisjetila se tada Josipa.

Josipa Lisac - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

