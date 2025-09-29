Znate li da Josipa Lisac ima mlađu sestru? Nevjerojatno su slične!

Josipa i Mirjana izrazito su bliske, a naša diva nikada nije skrivala kolika joj je sestra podrška.

Glazbena diva Josipa Lisac već desetljećima ne prestaje fascinirati svojim osebujnim stilom, karizmom i jedinstvenim glasom. Njezina pojava na pozornici i izvan nje nikoga ne ostavlja ravnodušnim – Josipa i dalje, kako bismo rekli u svakodnevnom govoru, "žari i pali", ali to čini sa stilom koji je samo njezin.

Ono što mnogi ne znaju jest da Josipa ima i mlađu sestru, Mirjanu Lisac, koju javnost vrlo rijetko ima priliku vidjeti.

Josipa Lisac

Za razliku od slavne sestre, Mirjana bira život daleko od reflektora, no jednom prilikom Josipa je odlučila razveseliti pratitelje na društvenim mrežama zajedničkom fotografijom.

Ta rijetka objava izazvala je oduševljenje među obožavateljima, koji su primijetili sličnost, ali i toplinu kojom zrači njihov odnos.

"Fantastična fotografija. Ne zna se tko je ljepši od njih dvije. Dva jako interesantna i lijepa lica. Mislim da su privilegirani svi oni koji njih dvije i osobno poznaju. Za Josipu se zna: prelijepa... Ali sad imamo dupliće. Fantazija, dvije Grete Garbo", "Vau, ovo je iznenađenje, imamo dvije ljepotice Lisac. Bravooo", "Iste", "Kao blizanke", "Krasno, krasno, krasno", "Ajme! Josipa na kvadrat", komentirali su tada Josipini pratitelji.

Josipa Lisac

O njihovom odnosu svojedobno je progovorila naša glazbena diva.

"Jako se povjeravamo jedna drugoj, mnogo razgovaramo o svemu. Koliko god mnogi kažu da imamo mnogo fizičkih sličnosti, jako smo karakterno različite. I dobro je da smo takve. Ja sam možda malo više ona kojoj se sve da, ništa mi nije teško, a ona kaže: 'Oprosti, ali meni se to baš ne da, to nema smisla'. Ja sam osoba koja ako naiđe na problem, želim ga riješiti jer nema smisla da ostane neriješen", otkrila je Josipa u jednom intervjuu za 24 sata.

Josipa Lisac

Otkrila je tom prilikom da zajedno često izlaze i druže se, ali i kakve su bile u mladosti.

"Ona me zove da dođem k njoj jer njezin sin božanstveno kuha. Tako da recimo više gotovo i ne kuham sama. Mirjana je uvijek bila oštra i s partvišem me znala natjeravati po stanu. Ja sam se uvijek svemu smijala, a rame za plakanje smo razdijelile na pola", prisjetila se tada Josipa.

Josipa Lisac

Josipa Lisac na inauguraciji 2020.

