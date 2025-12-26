Bivša dječja zvijezda hospitalizirana nakon uznemirujućih prizora s ulice

Bivša dječja zvijezda Tylor Chase trenutačno prima hitnu medicinsku pomoć u južnoj Kaliforniji nakon što su se prijatelji i obitelj udružili kako bi mu pomogli u teškom životnom razdoblju.

Ovih dana javnost su ponovno šokirali prizori bivše Nickelodeonove dječje zvijezde Tylora Chasea, koji posljednjih godina živi na ulicama Los Angelesa kao beskućnik.

Zbog tih snimki povećao se interes da se pomogne glumcu kojeg su mnogi upoznali kao Martina Qwerlyja u seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", a kojeg su fotografi snimili kako kopa po smeću, spava na ulici i puši nešto nalik jointu.

Daily Mail sada je objavio da je Tylor Chase dobio prijekopotrebnu medicinsku skrb u bolnici u južnoj Kaliforniji nakon što su se prijatelji i obitelj udružili kako bi pomogli bivšoj dječjoj zvijezdi koja se nalazi u teškoj situaciji.

Njegov bivši kolega iz serije Ned’s Declassified School Survival Guide, Daniel Curtis Lee, rekao je za Daily Mail da je Chaseov otac naložio Jacobu Jakeu Harrisu, influenceru i poduzetniku sa sjedištem u Los Angelesu, da učini sve što je potrebno kako bi pomogao njegovu sinu.

''Napokon sam uspio stupiti u kontakt s kriznim centrom koji je mogao doći i obaviti procjenu istoga dana'', rekao je Harris za Daily Mail na Božić.

''Utvrdili su da mu je potrebna hitna pomoć i odveli su ga u lokalnu bolnicu na 72-satni tretman.''

''Sada je u dobrim rukama. I budućnost izgleda svijetlo. Samo mu je trebao netko tko će stvarno nešto učiniti da mu pomogne.''

Harris se, sa svoje strane, uključio u predvođenje Chaseova oporavka jer je poznanik Shauna Weissa, bivše zvijezde filma Mighty Ducks, koji se godinama borio s problemima ovisnosti, ali se od tada oporavio.

Njegov bivši kolega Lee (34) ranije je rekao da nije siguran je li Chase (36) samoinicijativno potražio medicinsku pomoć, ali je dodao da je bio jedan od mnogih prijatelja koji su u ponedjeljak razgovarali s njim putem FaceTimea kako bi ga potaknuli da ode na liječenje.

''Njegov otac mi je rekao da je Jakeu naložio da Tylora smjesti na liječenje na bilo koji mogući način. Molim se da je ovo korak prema tome da ostane na liječenju'', rekao je za Daily Mail.

Naime, Chase je viđen kako se na Badnju večer nosi s kišnim danom u južnoj Kaliforniji, dok je primao novu odjeću od dobrih Samarijanaca, koji su se s njim molili za njegovo zdravlje. Chase se činio zahvalnim ljudima koji su mu pomogli. Nekadašnja dječja zvijezda grijala se u crvenom kaputu preko crne dukserice s kapuljačom, uz sive hlače i crne Nike tenisice, tijekom vlažnog zimskog dana.

Na snimci susreta vidi se kako muškarac koji je donio kaput najprije prebacuje kaput preko Chasea, a zatim mu pomalo nespretno pomaže da provuče ruke kroz rukave.

Kada je obožavatelj upitao može li se pomoliti za Chasea, bivši glumac se kratko nasmiješio i rekao: ''Cijenim to!''.

Dok se Chase saginjao prema naprijed, muškarac je stavio ruke na njegovo rame i leđa te se molio da Bog oslobodi demonske aktivnosti i da ga izvede iz tame.

Weiss (47) je u ponedjeljak uputio javni apel u vezi s Chaseom, tvrdeći da ga želi pronaći kako bi mu pomogao, nakon što je primio brojne dirljive poruke o glumcu putem interneta. Nekoliko sati kasnije potvrdio je u zasebnom videu: ''Kontaktirao sam neke svoje prijatelje i imamo krevet za njega u centru za detoksikaciju i mjesto gdje može ići na dugotrajno liječenje.''

Weiss je, međutim, ekskluzivno za Daily Mail otkrio da njihov prvi pokušaj, njegov i Harrisov, u ponedjeljak navečer nije u potpunosti prošao prema planu. Iako su uspjeli smjestiti Chasea u hotelsku sobu, on nije ispunio njihove želje da ubrzo nakon toga ode u bolnicu ili centar za detoksikaciju.

''Jake je uspostavio razgovor s njim i radio na izgradnji povjerenja, što je teško — i može biti nezgodno — s obzirom na stanje u kojem se Tyler nalazi. Rekao je da se činilo kako je Tyler vrlo otvoren prema liječenju i ideji odlaska na detoksikaciju.''

