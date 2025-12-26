Joško Gvardiol ljubi studenticu veterine? Otkriveno tko je plavuša s kojom je uhvaćen na Badnjak

Joška Gvardiola povezuje se s mladom studenticom koja dolazi iz fine obitelji.

Na sam Badnjak domaćim medijima odjeknule su fotografije mladog hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola u zagrljaju misteriozne plavuše.

"Prvo je pričao s tom damom, a onda su se grlili. I tako do kraja večeri. Kupio je cijeli buket ruža. Dao ga je njoj, a podijelio je ruže i djevojkama u društvu. Ne znam, imao sam dojam kao da se ne znaju dugo", ispričao je izvor za 24 sata.

Joško Gvardiol - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Brzo nakon toga, otkriveno je i tko je zanosna plavuša.

Naime, portal Teleskop objavio je da je riječ o studentici veterine Lu Mastrović (20) s kojom je, tvrde, nogometaš u vezi.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

"Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi", rekla je navodna obiteljska prijateljica za Teleskop.

Lu na Instagram prati preko 1700 ljudi, profil joj je zaključan za javnost, a na njemu ima samo jednu objavu.

Lu Mastrović Foto: Instagram

Joško je Badnjak proveo s još nekim sportskim legendama Hrvatske. Tko mu se pridružio na špici pogledajte OVDJE.

Joško Gvardiol - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

