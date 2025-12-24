Zanosna novinarka uživa u čarima trudnoće, uskom haljinom istaknula sve veći trbuščić

Diletta Leotta na društvenim je mrežama objavila fotografiju s plaže, a u prvom planu se našao njezin trudnički trbuščić.

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta uživa u čarima trudnoće, a trenutke mira i sreće podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje se javila novom fotografijom snimljenom uz more.

Na fotografiji Diletta stoji na pijesku, okrenuta prema moru. Odabrala je kratku, pripijenu crnu haljinu dugih rukava, koja je elegantno naglasila njezin trudnički trbuščić, a cijeli prizor odiše smirenošću i prirodnom ljepotom.

Diletta Leotta

Raspuštena kosa, opuštena poza i jednostavnost kadra dodatno naglašavaju intimnu atmosferu trenutka.

Diletta Leotta

Poznata po tome da privatne trenutke dijeli odmjereno i s puno stila, Diletta Leotta ovom je objavom još jednom pokazala da trudnoću doživljava kao posebno, lijepo životno razdoblje – s puno mira, samopouzdanja i osmijeha.

Ovu prekrasnu vijest o dolasku drugog djeteta objavila je upravo na Instagramu

Diletta Leotta

A tko je mišićavi suprug najzgodnije sportske novinarke

Diletta Leotta, Loris Karius

Diletta Leotta, Loris Karius

