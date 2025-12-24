Zanosna novinarka uživa u čarima trudnoće, uskom haljinom istaknula sve veći trbuščić

Diletta Leotta na društvenim je mrežama objavila fotografiju s plaže, a u prvom planu se našao njezin trudnički trbuščić.
Na fotografiji Diletta stoji na pijesku, okrenuta prema moru. Odabrala je kratku, pripijenu crnu haljinu dugih rukava, koja je elegantno naglasila njezin trudnički trbuščić, a cijeli prizor odiše smirenošću i prirodnom ljepotom.
Raspuštena kosa, opuštena poza i jednostavnost kadra dodatno naglašavaju intimnu atmosferu trenutka.
Poznata po tome da privatne trenutke dijeli odmjereno i s puno stila, Diletta Leotta ovom je objavom još jednom pokazala da trudnoću doživljava kao posebno, lijepo životno razdoblje – s puno mira, samopouzdanja i osmijeha.
Ovu prekrasnu vijest o dolasku drugog djetata objavila je upravo na Instagramu, a više o tome pisali smo OVDJE.
A tko je mišićavi suprug najzgodnije sportske novinarke saznajte OVDJE.
