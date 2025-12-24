Tko je 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera? Vatrenim izdanjem ukrala je poglede

Na svečanosti u Sloveniji Tina se pojavila u izdanju koje je odmah privuklo pozornost javnosti.

Slovenija je svečanim programom obilježila Dan neovisnosti i jedinstva okupivši brojne uzvanike iz političkog i javnog života. I dok su protokolarni govori bili u središtu događanja, pozornost prisutnih – ali i javnosti – vrlo brzo privukla je 39-godišnja Tina Gaber Golob, supruga 58-godišnjeg slovenskog premijera Roberta Goloba.

Na svečanost je stigla u upečatljivoj, dugoj crvenoj haljini od baršunastog materijala, pripijenog kroja, koju je upotpunila decentnim srebrnim nakitom i raspuštenom kosom.

Tina Gaber Golob, Robert Golob Foto: Ziga Zivulović jr./F.A.Bobo/F.A. BOBO

Pogledaji ovo inMagazin Marijana Mikulić iskreno o obraćenju prije 4 godine: ''Vjera je moje utočište''

Što kažete o Tininom izdanju? Izgleda spektakularno!

Ne sviđa mi se, nije moj đir Izgleda spektakularno!

Ne sviđa mi se, nije moj đir Ukupno glasova:

Par se u javnosti zajedno počeo pojavljivati u veljači 2023. godine, a sudbonosno ''da'' izgovorio je u rujnu ove godine u Vili Tartini u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana. Vjenčanje je, u ulozi matičara, predvodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, kako je tada izvijestila slovenska novinska agencija STA.

Tina Gaber Golob, Robert Golob Foto: Ziga Zivulović jr./F.A.Bobo/F.A. BOBO

Vjenčanju su nazočili članovi obitelji i prijatelji bračnog para i bilo je zatvoreno za javnost i medije, a više detalja doznajte OVDJE.

Tina Gaber Golob, Robert Golob Foto: Ziga Zivulović jr./F.A.Bobo/F.A. BOBO

A tko je ona?

Fatalna Tina rođena je 9. svibnja 1986. godine, a po struci je sociologinja, diplomirala je na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani.

Tina se prvi put proslavila 2007. godine kada je osvojila titulu Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Iste godine čitatelji slovenskih magazina "Nova" i "Lea" izabrali su je za Miss Nova. Ubrzo se počela pojavljivati na televiziji i okušala se u voditeljskom poslu, a među projektima koje je vodila posebno se ističe popularni show Exatlon Slovenija.

Tina Gaber - 3 Foto: Instagram

Tina Gaber - 9 Foto: Instagram

Tina Gaber - 7 Foto: Instagram

Osim u medijima i modnoj industriji, Tina je izgradila prepoznatljiv imidž kroz angažman u zaštiti prava životinja i promicanju veganskog načina života. Bila je registrirana lobistica pri Komisiji za sprečavanje korupcije (KPK), a na društvenim mrežama i vlastitom podcastu otvoreno progovara o društvenim temama, uključujući nasilje u obitelji, seksualno zlostavljanje i prava djece.

S više od 37 tisuća pratitelja na Instagramu, angažmanom na društveno važnim temama i autentičnim pristupom, Tina je postala jedna od najutjecajnijih žena u Sloveniji.

Galerija 18 18 18 18 18

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Najluđe božićne tradicije slavnih: Tko jede ribu u kadi, a tko poklone zamotava u kuhinjsku foliju?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Prava poslastica za fotografe! 30 godina mlađa djevojka slavnog šarmera snimljena u tangama na plaži

Pogledaji ovo inMagazin Albina Grčić o prstenu na ruci koji je privlačio poglede, obitelji i vjeri: ''Desilo se jedno dublje obraćenje''