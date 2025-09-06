Slovenski premijer oženio 19 godina mlađu bivšu misicu! Vjenčao ih je gradonačelnik Ljubljane

Par se u javnosti zajedno počeo pojavljivati u veljače 2023. godine.
Slovenski premijer 58-godišnji Robert Golobi njegova partnerica 39-godišnja Tina Gaber vjenčali su se subotu poslijepodne u Vili Tartini u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana.
Vjenčanje je kao matičar predvodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, prenijela je slovenska agencija STA.
Robert Golobi, Tina Gaber Foto: Profimedia
Vjenčanju su nazočili članovi obitelji i prijatelji bračnog para i bilo je zatvoreno za javnost i medije. Među gostima su bili članovi Golobove stranke Pokret Sloboda, uključujući zamjenike premijera i ministre Klemena Boštjančiča i Mateja Arčona i predsjednicu Zastupničkog kluba stranke Natašu Avšič Bogovič.
Golob je prvi slovenski premijer koji se oženio na dužnosti. Mandat mu istječe u proljeće iduće godine.
Golob i Gaber u javnosti su se počeli pojavljivati kao par od veljače 2023. godine.
Gaber je poznata kao influencerica, TV voditeljica i lobistica, aktivna na području zaštite životinja. Poznato je i da je kao studentica sociologije pobijedila na natjecanju za Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. u Ljubljani.
