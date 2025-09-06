Pretraži
osvanule prve fotke

Slovenski premijer oženio 19 godina mlađu bivšu misicu! Vjenčao ih je gradonačelnik Ljubljane

Piše Hina, Danas @ 20:06 Celebrity komentari
Robert Golobi, Tina Gaber Robert Golobi, Tina Gaber Foto: Profimedia

Par se u javnosti zajedno počeo pojavljivati u veljače 2023. godine.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Marko Perković Thompson javio se iz Međugorja
vjera mu je oslonac
Thompson se javio iz Međugorja dirljivom porukom: ''U ozračju molitve i tišine...''
Kviz o filmu Gospodar prstenova
nije baš lagan
Jedan kviz treba vladati svima! Provjerite svoje znanje o Gospodaru prestenova
Vjenčali su se slovenski premijer Robert Golobi i misica Tina Gaber
osvanule prve fotke
Slovenski premijer oženio 19 godina mlađu bivšu misicu! Vjenčao ih je gradonačelnik Ljubljane
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Poznata lica na zagrebačkoj špici
velika galerija
Ma nema tko se nije pojavio! Toliko poznatih faca na špici odavno nismo vidjeli
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu!
''sad ću ja drugima pričati...
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!''
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Ana Uršula Najev rasprodala koncert
nova poslastica
Zvijezda "Kumova" postigla još jedan veliki uspjeh: "Netko poput nje pojavi se jednom u 100 godina"
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tragedija u Zagrebu: Žena kod kuće rađala blizance, jedan preminuo
Nesavjesno liječenje
Tragedija u Zagrebu: Beba preminula tijekom kućnog poroda - uhićena primalja!
Policija u Njemačkoj upucala Hrvata nakon što je na njih krenuo nožem
TEŠKO JE OZLIJEĐEN
Njemačka policija upucala Hrvata (25): Objavljeno što je prethodilo sukobu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
show
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu!
''sad ću ja drugima pričati...
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!''
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Šef OpenAI doživio prosvjetljenje? "Nikad nisam ozbiljno shvaćao teoriju mrtvog interneta, ali..:"
Pokrenuo raspravu
Šef OpenAI doživio prosvjetljenje? "Nikad nisam ozbiljno shvaćao teoriju mrtvog interneta, ali..:"
sport
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
Raste zabrinutost
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
ZANIMLJIVA SITUACIJA
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
Transferi: Antonio Bosec raskinuo ugovor, stiže u Dinamo?
Mercato završio, ali...
Dogodio se veliki obrat: U Dinamo stiže još jedan igrač?
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
Oglas
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
Vizionar
Kako Mate Rimac vidi budućnost? "Većina ljudi neće posjedovati automobile"
lifestyle
Ulična moda plavokosa dama u trapericama i bijeloj majici 2025.
Omiljena među Hrvaticama
Nepogrešivo izdanje plavokose dame za šetnju po zagrebačkoj špici s bebom u kolicima
Koji omjer paprike i patlidžana ide u ajvar?
Kako vi spremate?
Mnogi kažu da im je ovo najbolji omjer paprika i patlidžana za ajvar
Borna Kotromanić u haljini Black Swan brenda Blackpear Sare Lončarić
Naglašava ženstvene adute
Maksi haljina Borne Kotromanić idealan je izbor za šetnje gradom, kavice i izlaske
sve
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
Raste zabrinutost
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
ZANIMLJIVA SITUACIJA
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene