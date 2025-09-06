Sjećate se njega? U rijetkom izlasku naš šarmantni glumac snimljen je s najslađim društvom

Robert Kurbaša rijetko se pojavljuje u javnosti, ali je sada napravio iznimku.

Splitski glumac Robert Kurbaša svojevremeno je bio zvijezda domaćih serija i slovio je za miljenika žena.

Televizijski karijeru zamijenio je kazališnom te ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti, ali je sada ipak snimljen na zagrebačkoj špici.

U opuštenom izdanju, s osmijehom na licu prošetao je centrom Zagreba s najslađim društvom, kćerkicom Ellom. Nosio je sive hlače i košulju u sličnoj nijansi, a sve je to iskombinirao s bijelim tenisima.

Njihova simpatična šetnja nije prošla nezapaženo, a otac i kći bili su jedno od najslađih izdanja koje je špica vidjela.

Robert je od 2013. u braku s bivšom Miss Universe Dalmacije Kristinom Matković. Osim kćerkice, par zajedno ima i dva sina - Marka Iliju i Emanuela. Svoju obiteljsku idilu danas žive u Samoboru.

Velika obitelj ono je što je taj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

"Ella moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma, naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", rekao je Robert jednom prilikom za naš IN magazin.

Podsjetimo, glumac se na male ekrane nakratko vratio 2022. godine, kada smo ga imali priliku gledati u nekoliko epizoda popularne serije "Kumovi" u ulozi Viktora.

