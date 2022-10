Nakon čak 5 godina pauze od snimanja televizijskih serija, glumac Robert Kurbaša vratio se na male ekrane. Epizodnu ulogu u hit seriji Kumovi nije mogao odbiti. Razlog svojeg dosadašnjeg izbivanja s TV ekrana, autorskim i režijskim projektima, djeci i supruzi, otkrio je Lani Samaržiji za In magazin.

U dramskoj seriji ''Kumovi'' uskočio je u ulogu Viktora, Aničina brata vojnika, i već izazvao oduševljenje publike svojim povratkom:

''Lijepo je to opet doživjeti da te ljudi vole vidjeti na malim ekranima, i da prate našu domaću produkciju. Kao da je jučer bilo, lijepo pozitivna atmosfera, i kad su ljudi kreativni i kad vole ono što rade, onda te nosi ta inercija, mislim mi se svi znamo i kako sam ušao sam se osjetio na domaćem terenu'', govori Robert.

Ovaj veteran televizijskih serija, koji ih iza sebe ima više od desetak, s TV ekrana izbivao je čak 5 godina. No za to je imao i više nego važan razlog – obitelj:

''Ovo je vrlo naporno, uzima cijelog čovjeka, ne možeš biti obiteljski čovjek, teško je uskladiti bit obiteljski čovjek sa snimanjem serije. Moja supruga i ja smo odlučili se nakon prvog djeteta da ćemo odmah ići na drugo, onda je to zahtijevalo veći stambeni prostor, onda smo prodali stan, pa smo gradili kuću, pa cijela ta avantura traje, pa je došlo treće dijete'', priča.

A velika obitelj ono je što je ovaj glumac oduvijek priželjkivao:

''Ja sam svojevremeno izjavio, sjećam se toga, da neću odustat dok ne bude curica, tako da, nakon dva dečka ubo sam, haha, i odma curicu, tako da sam stao i dosta je, mislim curica je nešto posebno. Ima dvije godine i to je ljubav neopisiva naravno'', kaže.

Ništa ne bi funkcioniralo skladno bez supruge Kristine, s kojom ljubavnu sreću dijeli već 12 godina.

''Ja se volim hvaliti sa svojom suprugom, da stvarno četiri ćoška kuće drži, i utoliko je meni lakše'', kaže.



Iako se nakratko vratio na male ekrane, Kurbaša ne misli stati s onim u čemu najviše uživa – kazalištem i autorskim projektima:

''Ja nisam nikad odustao od svog kazališnog rada. Kad sam napustio HNK u Splitu 2009.godine, odmah sam napravio svoju prvu monodramu ''Ispit savjesti'' po prozi Tina Ujevića, i evo, do sad sam je odigrao preko 2 stotine puta, odmah sam krenuo u sljedeći autorski rad i sad ova ''Pizza s Krešom'' je moj četvrti autorski projekt'', kaže.

U ''Pizzi s Krešom'' Robert igra spomenutog Krešu, ali potpisuje i režiju i dramatrugiju.

''Jako aktualna priča, priča o transhumanizmu, u vremenu u kojem sada živimo, sa svim njegovim pitanjima, problemima koja tište svakog od nas. Volim autorski pristup jer ti daje jednu nesputanu slobodu, možeš raditi teme koje ti želiš kojima gajiš određenu strast, i možeš dat najbolje od sebe'', kaže.

Nakon uloge u ''Kumovima'' stiglo je vrijeme njegova povratka u TV serije. U planu je i film, ali o tom potom, kaže.

''Moram priznati da zapravo taj adrenalin na snimanjima mi zapravo nedostaje, i sreća zvali su me, zovu me i ja to radim kad se potrefe konstalacije, ali ne valja ipak ni izlazit previše u eter, iz paštete, treba to sve dozirati'', kaže.

I to je moto kojeg se namjerava držati, kaže, jer nikada ne valja u poslu zaboraviti pravog sebe!

