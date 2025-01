Već 31 godinu bez pjesama Kuzme i Shake Zulu brojne zabave su nezamislive, a sad spremaju nešto novo!

Majstori s mora ili doktori puknuća, kako god ih želite nazvati, pripremaju nešto novo. Iako rijetko daju televizijske intervjue, jedan dio dvojca Kuzma i Shaka Zulu, razgovarao je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Ovim su stihovima Kuzma i Shaka Zulu sada davnih 90-ih osvojili publiku. Pjesma je to koje se mnogi sjete svakog ljeta.

Rijetki su oni koji nisu plesali u klubovima na pjesme ''Prva liga'', ''Jedna mala Iva'' ili ''Puknuta ekipa''. A početaka se itekako dobro sjećaju.



''Prvo je nastala jedna mala Iva i kad smo mi to odnijeli na radio to je preko noći u Dalmaciji postao neki hit, nakon toga je party ili ruke gore, to je već uhvatilo cijelu Hrvatsku'', priča Leo.



''Bili su pozivi. Mi smo imali dvije pjesme i sad kreću pozivi hoćete doć u te klubove s dvije pjesme i onda ponavljamo jedno deset puta'', govore.

No onda su, kako se činilo, nestali.



''To smo imali dvije faze u životu gdje smo stali. Prva faza kad smo stali pozavršavati fakultete, a druga faza je malo smo filozofirali, tražili u životu neke puteve'', dodao je Galileo.

Tako je Kuzma završio elektrotehniku, a Leo ekonomiju.



''To je samo onako da završimo, imali smo slobodnog vremena'', priča Galileo.

Što se tiče imena, Kuzma je od prezimena člana Saše Kuzmića, a Shaka Zulu je došlo spontano.



''Meni je inače ime Galileo i ima ljudi koji misle da je meni pravo ime Shaka Zulu, a da mi je Galileo alter ego, u biti je obrnuto. Uglavnom Shaka Zulu je bila jedna serija te godine kad smo mi nastali i po toj seriji je nastalo ka Shaka Zulu. Jer kad smo došli odnijet prvi put pjesmu - kako se vi zovete kao Kuzma i Shaka Zulu'', pričaju.

No ne zovu ih samo Kuzma i Shaka Zulu. O kome se radi, znat će se i ako se kaže - doktori puknuća ili majstori s mora. Ovo je pak postala neizostavna pjesma na utakmicama Hajduka.

U ovoj godini imaju mnogo planova. Za mjesec dana trebali bi objaviti novu pjesmu, a vjerojatno će izdati i 5. album.

A pripremaju i koncert u zagrebačkom Bogaloou 8. veljače.



''Pripremamo ludilo, ludilo dar mar. Pripremamo to da ćete ući na dvije noge, izaći ćete četveronoške'', poručili su.

