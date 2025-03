Ovo su žene koje su osvojile priznanje portala Zadovoljna.hr!

Producentica filma nominiranog za Oscar, inženjerka u svemirskoj industriji, gastoblogerica i volonterka godine - samo su neke od žena koje su sinoć osvojile priznanje portala Zadovoljna hr. Povodom Dana žena osmišljen je projekt "Osam lica, osam inspiracija", Posvećen ženama koje svojim radom i hrabrošću ostavljaju trag u društvu te dokazuju kako pojedinci mogu biti pokretač promjene.

Bojana Gregorić Vejzović tijekom godina postala je sinonim za snagu, strast i posvećenost. A posebno otkad je počela javno podizati svijest o Chronovoj bolesti, s kojom živi njezina kći Zoa.

O važnim temama progovara i Marina Šprem Goldštajn. Jedna od najboljih ginekologinja u Hrvatskoj pruža potporu ženama koje se nose s izazovima menopauze.



''Posebna mi je čast da je portal Zadovoljna hr zapravo izrazio potrebu i incijativu da priča o onome čemu se ja bavim. A to je menopauza koja je vrlo važna. Vrlo je važno pričati o tome razdoblju žene, skidati tabue i stigme, gdje možemo i kako možemo'', govori Marina Šprem Goldštajn, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije.

Osam lica, osam različitih profesija, osam inspirativnih priča. Portal Zadovoljna hr. sinoćnjom je dodjelom priznanja okupio osam žena koje ne očekuju reflektore, a svakako ih zaslužuju.



''Takvih žena ima jako puno i sigurno ih svi znamo. Na našim radnim mjestima, među našim prijateljicama. Mi smo ove godine odlučili izabrati znanstvenice, liječnice, majke, žene koje su iza i ispred kamere, ali su svojim djelovanjem dotakle živote drugih'', govori Tihana Korać, glavna urednica portala Zadovoljna.hr.

Bez obzira na to kritizira li bacanje hrane, proziva društvenu inertnost ili pokazuje kako za malo novca skuhati odličan obrok, gastroblogerica Maja uvijek ostaje dosljedna sebi.



''Po glavi stanovnika u Hrvatskoj se godišnje proizvede pola tona smeća i to mislim samo na prehranu. To sigurno možemo smanjiti. Dajmo si sat vremena tjedno da si organiziramo obroke, da napravimo 2 kg bolonjeza, bubam sad bezveze, varivo mahune i faširance i da vrtimo to kroz tjedan. Ne moramo svaki dan jest drugo jelo, to je neki komoditet koji smo stvorili kroz godine. I moramo živjet održivije jer ovo je neodrživo'', govori Maja Jalšovec.

Izravno s leta iz Los Angelesa po svoje priznanje došla je Katarina Prpić. Producentica filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", nominiranog za nagradu Oskar, još sabire dojmove s najpoznatijeg crvenog tepiha.



''Imali smo priliku iz petog reda pratiti fantastičan TV show koji je izrežiran do krajnjeg detalja, super izgleda i bilo ga je divno gledati uživo. Svi smo sredili, lijepo obukli, prisjetili te lijepe suradnje i značaja koji je taj film napravio na svjetskoj razini'', priča Katarina Prpić.

Američki san živjela je još jedna dobitnica priznanja. Inženjerka u svemirskoj industriji provela je 3 mjeseca u NASI i pokazala kako se dječji snovi doista mogu ostvariti.



''Fenomenalno. Imaju predivne svemirske igračke s kojima se možete zabavljati stvarno, a najbolji dio je bio upoznati astronaute'', govori Anamarija Pejić.

A ususret osmom martu podsjećamo - žena ženi ne smije biti vuk!

''Zapravo pokazujemo da žene djeluju na svim područjima, da su jednako jake, a da smo još jače ako se podupiremo. Zato mi je drago da mogu danas evo podupirat.'', poručila je Mia Kovačić.



''Zadovoljna hr se zapravo svojim obraćanjem ženama razlikuje od svih drugih portala. Usuđujem se reći da uistinu misle na mentalno stanje žena. Umjesto nekog bombastičnog clickbaita uvijek će radije objaviti recenziju neke dobre knjige, razgovore s inspirativnim ženama'', priča Bojana Gregorić Vejzović.

''Koliko god bile teške, zahtjevne i često tužne životne situacije u kojima se možemo naći, sve je lakše kad smo tu jedni uz druge. I ovo je poruka zpr cijele ove večeri i doista mi je čast biti ovdje'', zaključila je voditeljica Marija Miholjek.

Inspirativne žene svoja će iskustva i životne priče podijeliti i iduće godine na novom druženju.

