U nedjelju se na male ekrane vraća se ono što ste dugo čekali: Transformacije, suze i smijeh!

U nedjelju 9. ožujka na male ekrane vraća se ono što ste dugo čekali - nova sezona najzabavnije emisije - Tvoje lice zvuči poznato. U žiriju će ponovno sjediti dobro provjerena ekipa - Mario Roth, Enis Bešlagić, Goran Navojec i Minea. Koga se od njih da podmititi, tko od stresa zbog davanja ocjena čupa kosu te zašto je ovaj show toliko omiljen u Hrvata, provjerila je naša Matea Slogar za In magazin.

Novi kandidati, nova sezona, ali stari žiri. Goran, Minea, Mario i Enis ponovno sjedaju u fotelje žirija u showu Tvoje lice zvuči poznato.



Deveta je ovo sezona najzabavnijeg showa u Hrvatskoj, a druga za Mineu u žiriju. Prošle godine bilo je mnogo smijeha, ali i poneka suza.



''Ja uvijek gledam onako, baš se dam u to, ne kalkuliram, ne razmišljam i nikad ne znam kaj ću reć dok me ne ponese emocija, mene su uvijek kroz život vodile te moje emocije neki kažu da je to dobro, neki kažu da nije, ali ja sam takva i uvijek radim sa srcem'', govori Minea.



Osim iznimno zabavnog sadržaja, tajna showa je i u dobrom tajmingu, smatra Enis.



''Kad ljudi nakon cijele sedmice dođu kući i upale televiziju prođe i taj vikend, nedjelja je dan kad se pali bojler, kad se djeca spremaju za školu i daj da pogledam nešto zabavno. Svaki trenutak koristim da bude lijep ugodan, prvo sebe da zabavim, a onda i druge ja nekako smatram ako te nije zabavno, ne može biti ni drugima koji gledaju, a ljubitelj sam televizije pa znam što ljudi očekuju'', govori Enes.



A oni očekuju zanimljivije transformacije, koje će ih izuti iz cipela, te su nestrpljivi da pred njih stanu kandidati.



''Kada ispred sebe imaš 8 sjajnih mladim talentiranih ljudi gdje ne znam tko bolje pjeva od koga onda je vrlo teško kad dođeš na ocjenjivanje pa onda znaš da nitko nije zaslužio lošu ocjenu onda se znamo hvatat za glavu ja često izađem raščupan od tog svog stresa nakon toga ali dat ćemo sve od sebe'', priča mario Roth.



''Što što njih očekuje svaki tjedan to publika ne može ni zamislit, ja ne znam koliko dobiju dojam iz ovih nekih varijanti koliko je to vremena i truda uloženo da postanu to što jestu pa onda tek dolazi protetika, šminka, kostimi'', dodaje Goran Navojec.



''Ne moš ispast iz showa, zamisli show iz kojeg ne možeš ispast, ja bi uvijek bio u takvoj vrsti showa'', primijetio je Enis.



Minea će ponovno zasjati u glamuroznim kombinacijama, iza kojih stoji stilist Marko Grubnić.



''Ono što Marko može postić ne može nitko. On mene obuče u nešto što nikad ne bi obukla, uđem u ulogu koji nikad ne bi mogla, on ima neku taktiku i svoj način sve ove kreacije koje imam na sebi u nekom drugom kontekstu ne bi nosila ali to što on može napraviti i u što mene može pretvoriti skidam kapu'', govori Minea.



Ovu zanimljivu ekipu, koja će vas nasmijati do suza, zato pratite u nedjelju od 20.15.

