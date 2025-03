Maja Šuput komentirala je pjesmu pobjednika Dore, evo što misli o našem predstavniku!

Sinoćnjim koncertom na Splitskom karnevalu na Prokurativama, Maja Šuput završila je svoju maškaranu turneju. S njom se ondje družio naš Gordan Vasilj. Pjevačica mu je, među ostalim, otkrila da je snimila novu, neočekivanu pjesmu, kako će izgledati skorašnja rođendanska proslava sina Blooma te zašto je dobro biti njezin suprug. Komentirala je i pobjednika Dore Marka Bošnjaka.

Maskirana u pčelicu Maju, Maja Šuput je energičnim koncertom oduševila okupljene na velikoj završnici Splitskog krnjevala na Prokurativama. A svi njezini obožavatelji uskoro će doći na svoje jer je popularna pjevačica nakon zasluženog odmora u Sidneyu i na Fidžiju snimila novu pjesmu.

''Ljudi, ne mogu vam reći tko ju je radio jer ćete odmah znati da nije normalno, do te mjere da bi ti pao sa stolice. Znači, potpuno nešto drukčije, ali kompletno nova ja. Nekome će to biti čudno, nekome će to biti super, ali u svakom slučaju neki Maja level 2.0. Znaš, ono kad preskočiš igricu.'', priča Maja.

Pjesmu će pratiti i najskuplji videospot u Majinoj karijeri, koji snima za 10-ak dana, nakon čega je 17. ožujka čeka proslava Bloomova četvrtog rođendana.

''Tema je 'Moana', on je zaljubljen u 'Moanu' iz crtića, on misli da mu je to cura. Ima jako puno prijateljica, jako voli žene pa moramo sve prijateljice zvat. On doslovno ide po kućama i poziva sve, kako ću ja reći ljudima 'vi nećete doći'.'' Tako da skupi se tu uzvanika.''

Da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdio je i njezin jedinac, koji poput mame obožava pjevati.

''Upisala sam ga neki dan na judo, ne bih li dijete odmakla od tog pjevanja. I virim ja tamo da vidim jel' on vježba, svi vježbaju, a njega nema. Ja gledam gdje je moje dijete, a on uzeo tetu s recepcije i ljube se tamo. I što da ja kažem? Pitam ga kako ti je bilo? - Super. Hoćeš ići ponovo? - Da. Tako da ide on na judo već mjesec dana'', priča Maja.

Za malenog šarmera mnogi nerijetko tvrde da je slika i prilika Majina pokojnog oca Borisa.

''Vjerojatno bi govorio da mu to nije unuk nego sin, poznavajući mog tatu, jer tata i ja kad sam ja bila mala, kako je moj stari bio veliki šarmer, onda je uvijek vani govorio, 'čuj, reći ćeš da si mi sestra', zezao se, kao kakva kćer jer će znati ljudi koliko je star. Uvijek je imao te fore, jednom je otišao izvaditi osobnu iskaznicu i potplatio ženu da mu upiše 10 godina manje.''

Miljenica publike će u svibnju proslaviti šestu godišnjicu braka sa suprugom Nenadom.

''Mi smo i prije braka živjeli zajedno dvije godine. Tako da nije se tu meni nešto promijenilo, osim što sam dobila dijete. Taj dio se u braku promijenio jer smo postali više roditelji nego dva Bon vivanta koji hedonistički putuju po svijetu i samo razmišljaju koje vino će večeras piti. Samo su se prioriteti promijenili.''

Oni koji ju dobro poznaju, kažu da je suživot s njom iznimno lak, pun zabave i povlastica.

''Ja prije svega jako pazim da njima ništa ne fali, da su svi namireni, da je svima dobro i da su svi sretni. A za sebe tražim lojalnost, puno pažnje i nekakav vid asistencije. Znači, ako si ti moj muž, onda ja računam da ćeš ti meni pomoći, da ćeš danas biti s djetetom dok sam ja na putu i pjevam, da ako sad treba otići u kemijsku čistionicu otići pokupiti haljinu, a ja se spremam za nastup, da ćeš ti to napraviti.''

Maja, koja na Instagramu ima više od pola milijuna pratitelja, nikad nije zažalila što je ljudima putem društvenih mreža ovorila vrata svojeg doma i svakodnevnog života.

''Ma ne radim ja ništa zbog javnosti ili zbog ljudi. Ja sam naprosto ja. To je moj život i ja nemam problem s tim, ali shvaćam da to netko ne želi. Zaista shvaćam. Nemam problem s tim zašto ti skrivaš svoje dijete? Kužim da postoje ljudi kojima ja nisam jasna, ali što ja mogu, to je njihov problem, moj nije.''

Za kraj se osvrnula i na pobjednika ovogodišnje Dore, Marka Bošnjaka.

''Bio mi je favorit on i Ogenj, i Luka je bio super. Sad ću još pet ljudi nabrojat očito. Taj Ogenj mi je imao tu moju energiju, baš su izgorili, bilo je svih elemenata. A 'Poison cake' mi je bila rubna, njegova pjesma je i slatka i malo demonska, ne znaš je l' bi ti se to trebalo svidjeti ili ne, ali sam skužila da mi se sviđa, tako da ja jesam navijala za maloga.''

Iako brojni domaći fanovi Eurosonga već godinama na toj pozornici žele vidjeti Maju, ona za Doru i Eurosong nema vremena, a koliko radi, najbolje opisuje podatak da je već početkom siječnja dogovorila doček 2026. u Karlovcu.

