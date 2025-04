Borac do posljednjeg daha: Nikola Pokrivač naučio nas je što znači nikad se ne predati

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Pokrivač bio je simbol borbe, vjere i snage na terenu i izvan njega. Tri puta pobijedio je rak, ali, nažalost, ne i sudbinu. Život je tragično skončao u prometnoj nesreći na Veliki petak, kad se vraćao s treninga u lokalnom klubu u Vojniću. Posljednji ispraćaj nogometnog velikana koji je svojom hrabrošću ušao u povijest, ali i srca svih nas, bit će sutra, srijeda, u 17 sati na mjesnom groblju u Svetom Martinu na Muri.

Nikola Pokrivač rođen je u Čakovcu 1985. godine, a nogomet je zavolio u najranijem djetinjstvu. Kad je imao 17 godina, u Varaždinu ga je trenirao Zlatko Dalić. Sa zagrebačkim Dinamom osvojio je četiri naslova prvaka i tri pokala pobjednika Kupa, a u dresu hrvatske reprezentacije zaigrao je čak 15 puta.

"Želja svakog igrača je igranje u hrvatskoj reprezentaciji, meni se to ostvarilo i imao sam tu čast da sam s Hrvatskom reprezentacijom 2008. bio na Europskom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj. To će mi ostati za cijeli život i to mogu reći da mi je najveće dostignuće u nogometu'', govori je Nikola.

Uspjehe je nizao u domaćim, ali i inozemnim klubovima. Na vrhuncu karijere, 2012., na njegova vrata nenajavljena je pokucala opaka bolest. Naprasno je zaustavila velike snove, ali i planove u klubu u dalekom Izraelu.

"Tamo sam prošao sve liječničke preglede, potpisao ugovor i sve. Dobio tri dana slobodno, da bi otišao po stvari u Zagreb. Trebao sam ici u Tel Aviv, da bi u ta tri dana se to desilo. Neka kvrga mi je iskočila na vratu i morali smo to slati na analizu. Nakon par dana se vratilo i ispalo je to što je ispalo.", ispričao je Nikola.

U samo dvije godine, rak limfnih čvorova vratio mu se čak tri puta.

"Prvi i drugi put je bilo stvarno teško, ali znao sam ako mi se treći put vrati, znao sam što me čeka. Tako da mogu reći da mi je ovo treći put sad njagore palo jer ne ovisim sam o sebi. Ne mogu sad više sam sebi pomoći, sad mi treba netko tko će donirati.", pričao je.

Veliko srce i ovog je puta pokazala cijela Hrvatska. U pomoć su tad priskočili i svi Nikolini bivši suigrači.

Zahvaljujući majci koja mu je donirala koštanu srž, Nikola je kao pobjednik slavio i treći put. Snagu u najtežim trenucima davala mu je bezuvjetna ljubav prema kćeri Niki.

''Kad sam s njom, nikad nisam tužan. I nikad se ne sjetim ove bolesti kad sam sa njom'', govorio je.

Tri puta je gledao smrti u oči i pobijedio. No četvrti put nije stigao ustati. Na Veliki petak u stravičnoj prometnoj nesreći zauvijek je zaklopio svoje oči i u crno zavio cijeli nogometni svijet. Luka Modrić, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Danijel Subašić: tek je dio velikana koji su se od Nikole oprostili na društvenim mrežama. Kultni nogometaš Drago Papa dirljivom porukom na Uskrs mnoge je rasplakao: "Dogovorena kava s tobom nikada se neće ostvariti, ali ja je pijem s tobom... Sretan Uskrs, prijatelju moj, čuvaj nas odozgo!“

"Prvo je bio profesionalac. Drugo je bio prijatelj i treće čovjek koji je sa svima bio dobar, sve je pozdravljao. Nikad nisam čuo da je netko rekao nešto ružno za njega. Ja ga pamtim tako i uvijek ću pričati o njegom osmijehu, o pozitivnom načinu života.", rekao je Luis Ibanez.

Borac do posljednjeg daha: na terenu, u životu, u bolesti. Srce šampiona, neslomiv duh. Nikola Pokrivač naučio nas je što znači nikad se ne predati. Zbogom, legendo! Neka tvoj osmijeh i tvoja snaga zauvijek svijetle!

