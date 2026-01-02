Kojim poznatim Hrvatima je uspjelo biti najbolji prijatelj s bratom ili sestrom? "Nitko mi ne diže tlak kao..."

Prijatelje biramo, obitelj ne, ali ako nam brat ili sestra postanu najbolji prijatelji, ta je veza neraskidiva. O svojem odnosu sa sestrama i braćom, poznati Hrvati razgovarali su s našom Julijom Bačić Barać. Ivana i Marija Husar čuju se svaki dan, Ivan Dečak i njegov brat su nerazdvojni, a Nina Badrić priznaje - nitko je ne može razljutiti tako brzo kao sestra.

Braća i sestre možda se ne zaljube jedno u drugo na prvi pogled, ali veza koju imaju traje cijeli život. Mnogim poznatim osobama upravo je brat ili sestra najvjerniji prijatelj, oslonac i najveće blago.

"Brat i sestra su nešto što traje cijeli život, prijatelji dođu i odu, a braća nam ostaju", rekla je Ivana Husar, dok Ana Rucner dodaje: "Bratska ljubav je jedna velika svetinja."

Za Mariju Husar nema dileme: "Krv nije voda i najveći oslonac u svojem životu uvijek možeš imati od svoje sestre." Sličan pogled na bratsko-sestrinske odnose ima i frontmen Vatre Ivan Dečak: "Moj brat i ja smo nerazdvojni, ne mogu zamisliti da je išta manji intenzitet nego ovaj koji imamo." Nina Badrić to zaokružuje: "Sestra je zapravo super, veliki dar od Boga."

Nina Badrić - 2 Foto: In Magazin

Sestre Ivana i Marija Husar danas su nerazdvojne: "Osim što smo sestre, mi smo i najbolje prijateljice", kaže Ivana, a Marija priznaje: "Ne prođe dan da se ne čujemo. Ako prođe – nešto fali, to je jako čudno za nas dvije."

Ivana i Marija Husar - 3 Foto: In Magazin

No, nije uvijek bilo tako skladno. "Naš odnos se gradio... Ja sam kao starija sestra imala zadatak da pazim na mlađu, koja je bila jako živahna, tvrdoglava, svoja, a opet preslatka – najslađa sestra na svijetu", ispričala je Marija. Ivana priznaje da nisu uvijek bile bliske, ali roditelji su inzistirali na dobrom odnosu. "U pubertetu smo se znali žestoko svađati", dodaje Marija. "Nisam joj htjela posuđivati stvari jer sam znala kako će ih vratiti. U srednjoj školi mi je čak izgubila neseser s neprocjenjivom šminkom."

Ivana i Marija Husar - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

Nina Badrić se prisjeća sličnih trenutaka s dvjema sestrama: "Nekad su to bile sitnice – odjeća, šminka, cipele... Danas su to zreliji odnosi, a s vremenom se sve poravna." S mlađom sestrom Sunčicom posebno je povezana, ali priznaje: "Ona me može najbrže razljutiti... Samo sestra zna gdje trebaš 'pogrebati'."

Za Anu Rucner brat Mario je oslonac: "Danas se jako poštujemo i razumijemo. Znam da me nikad neće razočarati, i da se mogu osloniti na njega – kao i on na mene. Baš mi je veliko blago."

Ivana i Marija Husar - 1 Foto: In Magazin

Slično govori i Franka Batelić o svom bratu Nikoli: "Nismo uvijek bili skladni, pogotovo jer sam ja starija. Kad smo bili mali, to je bilo najgore – stalno smo se svađali bezveze."

Ivan Dečak s bratom je nerazdvojan: "Gotovo svaki dan se vidimo ili čujemo. Naša djeca se druže, a ja sam još kao dijete govorio roditeljima da mi naprave brata. Dao sam mu ime i naučio ga hodati."

Franka Batelić Foto: In Magazin

Možda s braćom i sestrama nije uvijek lako, ali ako je vjerovati ovim poznatima – ta ljubav s godinama postaje snažnija, dublja i nezamjenjiva.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekada su bile rivalke na terenu, a sada su se odvažile na najveći korak

Pogledaji ovo Celebrity Mračna novogodišnja noć: Cure jezivi detalji misterija smrti kćeri slavnog glumca