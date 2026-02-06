Sin predsjednika Milanovića prošao je kroz operaciju kuka, poznati su detalji

Nakon teške operacije i dugog oporavka, Marko Milanović vratio se na strunjaču jači nego prije i potvrdio da hrvatsko hrvanje u njemu ima ozbiljan adut za budućnost.

Marko Milanović, mlađi sin predsjednika Republike Zorana Milanovića, sve se ozbiljnije nameće kao jedno od imena na koje hrvatsko hrvanje može računati u godinama koje dolaze.

No, 21-godišnji osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu do 20 godina iza sebe ima razdoblje koje nipošto nije bilo lako – operaciju kuka i dugotrajan oporavak. Povratak na strunjaču pokazao je da je na dobrom putu.

Marko Milanović Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Marko Milanović - 1 Foto: Zeljko Hladika/Pixsell

''Marko je bio treći u Europi do 20 godina i jedan je od naših najtalentiranijih hrvača. Imao je operaciju kuka, ali ne zbog hrvanja — kuk je sam po sebi bio problematičan. Operacija je prošla uspješno, rehabilitacija također, a nakon povratka osvojio je seniorski turnir u Danskoj, prvi na kojem je nastupio poslije zahvata. To je velik pokazatelj njegova potencijala'', rekao je za Večernji list izbornik hrvatske hrvačke reprezentacije Božo Starčević.

Marko Milanović Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?

Marko se hrvanjem bavi od najranijeg djetinjstva, a već sada pokazuje kombinaciju talenta i fizičkih predispozicija koje ga izdvajaju od većine vršnjaka. Iako još vrlo mlad, već se okušao i na seniorskoj sceni, gdje pokazuje da se može nositi i s iskusnijim protivnicima.

''Neobičan je za teškaša — vrlo je pokretan i spretan. Nije tip borca koji stoji na mjestu. Može izgubiti od prosječnog seniora, ali može pobijediti i vrlo kvalitetne borce. Neke mečeve odradi vrhunski, dok će ga iskusniji natjecatelji koji ‘pročitaju’ njegov stil znati ograničiti. Pred njim je još mnogo rada, osobito na sirovoj snazi'', naglašava izbornik.

Marko Milanović Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Severina podijelila niz upečatljivih izdanja u crvenom, znate li kojim povodom?

Inače, Marko je mlađi sin predsjednika Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović, koji su u braku od 1994. godine. Par ima dva sina – starijeg Antu Jakova i mlađeg Marka.

Zoran Milanović sa sinovima i nećakinjom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Čime se bavi Ante Jakov saznajte OVDJE.

Ante Jakov Milanović - 2 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Galerija 16 16 16 16 16

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto su zastupnice Hrvatskog sabora došle odjevene u crveno?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity "Ovo izgleda čudno!" Mlada milijarderka u jestivom grudnjaku i prozirnoj haljini na udaru kritika

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prizori zapuštene kuće posrnulog holivudskog ljepotana otkrili novosti o njegovoj tužnoj sudbini