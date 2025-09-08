Predsjednik Milanović došao na okršaj Hrvatske, društvo mu pravio njegov kolega!

Predsjednici Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Jakov Milatović našli su se u svečanoj loži utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska nogometna reprezentacija igra ključnu utakmicu protiv Crne Gore kojom će se još više približiti plasmanu na Svjetskom nogometnom prvenstvu dogodine.

Kristijan Jakić Foto: Goran Mehkek/Cropix

Slavlje Hrvatske Foto: Goran Mehkek/Cropix

Luka Modrić Foto: Goran Mehek/Cropix

Usprkos tome što se nisu prodavale ulaznice za istočnu tribinu, za stadion u Maksimiru se tražila karta više, a utakmicu nisu propustili ni neki visoki uzvanici.

Zoran Milanović u svečanoj loži - 1 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zoran Milanović u svečanoj loži - 2 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zoran Milanović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Zoran Milanović u svečanoj loži - 3 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U svečanoj loži našli su se predsjednici Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Jakov Milatović, koji su se sjeli pokraj predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića i saborskog zastupnika Nikolu Mažara.

Milanović nerijetko odlazi na utakmice, pa je tako podržao nogometnu reprezentaciju lani na Europskom prvenstvu, a bio je i na Olimpijskim igrama u Parizu gdje je pratio finale vaterpola.

