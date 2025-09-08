Pretraži
bilo je napeto

Predsjednik Milanović došao na okršaj Hrvatske, društvo mu pravio njegov kolega!

Piše E.G., Danas @ 21:45
Zoran Milanović u svečanoj loži - 4 Zoran Milanović u svečanoj loži - 4 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednici Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Jakov Milatović našli su se u svečanoj loži utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

