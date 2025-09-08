Princ Harry vratio se u Veliku Britaniju, evo što je prvo napravio kad je stigao

Odmah poslije slijetanja u zračnu luku, princ Harry automobilom je otišao do dvorca Windsor, kako bi odao počast svojoj baki, kraljici Elizabeti.

Princ Harry došao je u četverodnevni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu. Riječ je o prvom dužem posjetu svojoj domovini poslije tri godine, kada je preminula njegova baka, kraljica Elizabeta, čija obljetnica smrti se obilježava danas.

Odbjegli sin kralja Charlesa stigao je u ponedjeljak u zračnu luku Heathrow i bio je odmah prevezen u kapelu svetog Juraja u dvorcu Windsor, gdje je položio vijenac i cvijeće u povodu godišnjice smrti bake, koja je preminula 8. rujna 2022. u dobi od 96 godina.

Galerija 30 30 30 30 30

Princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle, princ Harry, kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Clubzone Nova Škorina pjesma i spot rasplakali tisuće obožavatelja: "Kao da opisuje moj život"

Fotografi su uspjeli fotografirati 41-godišnjaka u automobilu tijekom odlaska, dok je sam čin postavljanja cvijeća bio privatne naravi.

U trenutku dok je Harry, koji je doputovao zbog dodjele nagrade WellChild, posjetio Windsor, njegov stariji brat princ William i njegova supruga Kate Middleton nalazili su se samo 11 kilometara dalje, u Sunningdaleu u Berkshireu, gdje je održana komemoracija za pokojnu vladaricu u organizaciji Ženskog instituta.

Princ William i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Prema pisanju britanskih medija, Harry bi se s ocem mogao susresti u četvrtak, što bi bio njihov prvi sastanak od veljače 2024., kada je monarh objavio da ima rak. S druge strane, William ne se želi susresti s mlađim bratom jer mu zamjera sve istupe u kojima je kritizirao kraljevsku obitelj, pogotovo Kate.

Harry želi u budućnosti dovesti svoju djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Više o tome pročitajte OVDJE.

Harry je nestao na nekoliko dana tijekom svog boravka u Africi o čemu više pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Bivša kandidatkinja MasterChefa zbog fotke u badiću dobila hrpu komplimenata: "Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Kako je ovo moguće?" Vrelo izdanje vječne seks-bombe prikupilo nikad više komplimenata

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika

Pogledaji ovo Celebrity Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!