Hoće li doći do povijesnog susreta? Povratak princa Harryja izazvao šuškanja o pomirenju s ocem

Princ Harry uskoro stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo, a jedno od gorućih pitanja je hoće li se susresti s ocem, kraljem Charlesom.

Princ Harry idući tjedan će se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon pet mjeseci kako bi prisustvovao godišnjoj dodjeli nagrada WellChild, dok glasine i dalje kruže o mogućem ponovnom susretu s njegovim ocem, kraljem Charlesom, tijekom ovog putovanja.

Odbjegli sin i britanski monarh nisu se vidjeli već 20 mjeseci, otkako je 76-godišnji Charles u veljači 2024. otkrio da ima rak. Harryjev dolazak u London koincidira s trećom obljetnicom smrti kraljice Elizabete 8. rujna, zbog čega mnogi kraljevski komentatori nagađaju kako bi i to mogao biti povod prvog razgovora uživo nakon više od godinu i pol dana.

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry, princ William, kralj Charles Foto: Profimedia

Kralj Charles III. i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

"Ono što ima smisla jest da se princ Harry i kralj sastanu privatno i izgrade povjerenje. Međutim, nema šanse da će se to dogoditi!", izjavio je komentator Richard Fitzwilliams, dodavši da ukoliko kralj ponovno izbjegne susret sa sinom, krivca bi trebali tražiti u taboru Harryja i Meghan Markle i njezinih nedavnih negativnih komentara o kraljevskoj obitelji.

"Ako kralj Charles ne vidi princa Harryja tijekom njegovog sljedećeg posjeta, krivnja će vjerojatno pasti na Sussexove. Meghan je upravo ponovno napala kraljevsku obitelj u svom intervjuu za Bloomberg, rekavši da se nije osjećala autentično dok je bila radna članica obitelji", poručio je Fitzwilliams, otkrivši kako bi moguća prepreka bio Harryjev najavljeni dokumentarac o majci, princezi Diani.

Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i kralj Charles Foto: Profimedia

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

"Netflix očito želi da Harry sudjeluje u dokumentarcu kojim bi se obilježilo 30 godina od Dianine tragične smrti. To bi moglo biti vrlo kontroverzno, osobito za Williama, a vjerojatno i za Charlesa. Dakle, nitko neće kriviti njega (kralja Charlesa) ako se odluči držati distancu. Ipak, mogli bi se sastati i to bi moglo dovesti do nečega", zaključio je kraljevski stručnjak.

Tijekom nedavnog posjeta onkološkom odjelu bolnice Midland Metropolitan University, Charles je poručio kako njegovo zdravstveno stanje "nije loše", izrazivši optimizam glede napretka u liječenju. Njegov rak je pronađen tijekom rutinskog pregleda, a u isto vrijeme kad i on, protiv raka se borila i njegova snaga Kate Middleton.

Kralj Charles III. Foto: Profimedia

Kralj Charles III. Foto: Instagram

Nakon što je izgubio spor protiv britanske vlade zbog ukidanja službene zaštite, Harry je dao intervju u kojem se požalio kako bi se htio susresti s ocem jer ne zna koliko će još dugo živjeti.

I dok je susret s ocem još uvijek pod upitnikom, jedan susret se sigurno neće dogoditi - onaj s bratom Williamom, koji je odbio sastanak s Harryjem jer vjeruje kako će iskoristiti prvu priliku da ispriča sve medijima.

Harry je nestao na nekoliko dana tijekom svog boravka u Africi o čemu više pročitajte OVDJE.

Nove, dosad neviđene fotografije s vjenčanja Meghan i Harryja pogledajte OVDJE.

