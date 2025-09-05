Pretraži
"klinci puni života..."

Znate li kako je izgledala mlada Nina Badrić? Prije 34 godine imala je važan nastup

Piše E.G., Danas @ 19:28 Nekad i sad komentari
Nina Badrić Nina Badrić Foto: Instagram

Nina Badrić na Instagramu se prisjetila nastupa na Jugoviziji 1991. u Sarajevu, kada je pratila Ivanu Banfić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ljubavna priča Dominika i Helene Livaković
zajedno imaju sina
Ljubavna bajka Livakovića i njegove Helene traje gotovo desetljeće, a započela je tiho
Pobjednik Survivora Luciano Plazibat o avanturi koja ga je naučila hrabrosti i upornosti!
''ja se sjećam...''
Pobjednik Survivora o avanturi koja ga je naučila hrabrosti i upornosti: ''Hvala Bogu da bi se vratio''
Gdje je danas Jessica Hetch, Susan iz serije "Prijatelji"?
ne prestaje s uspjesima
Sjećate li se Susan? Evo čime se bavi 20 godina nakon "Prijatelja"
Kviz o Freddieju Mercuryju
legendarni glazbenik
Danas bi mu bio rođendan! U kviz provjerite pamtite li sve detalje o Freddieju Mercuryju
Nina Badrić podijelila sliku s Jugovizije
"klinci puni života..."
Znate li kako je izgledala mlada Nina Badrić? Prije 34 godine imala je važan nastup
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
Tragična ljubavna priča Giorgia Armanija
''tada je umro dio mene...''
Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom
Andrej Plenković na premijeru animiranog filma poveo najmlađeg nasljednika Ivana
preslatki trenuci
Drugačija strana premijera Plenkovića! Najmlađi nasljednik tatu nije ispuštao iz zagrljaja
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
show
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
zabava
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
Hmm...
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
tech
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Iz Fine umiruju javnost
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA Kramarić zabio za vodstvo, traži se novi gol Vatrenih!
UKLJUČITE SE U PRIJENOS!
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA Kramarić zabio za vodstvo, traži se novi gol Vatrenih!
Antonio Bosec pred transferom u Dinamo
ZANIMLJIVE OKOLNOSTI
Dinamo ekspresno u SHNL vraća ponajboljeg prošlosezonskog desnog beka u ligi
Nekidan nahvalio Modrića, a sad ga upozorava: "Završit ćeš kao Pirlo"
sve se promijenilo
Nekidan nahvalio Modrića, a sad ga upozorava: "Završit ćeš kao Pirlo"
tv
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
Farski otoci - Hrvatska 5. rujna na Novoj TV!
Kvalifikacije za SP
Farski otoci - Hrvatska 5. rujna na Novoj TV!
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
Oglas
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
novac
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Umjesto Orebića
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
lifestyle
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Najljepše haljine Giorgija Armanija na crvenom tepihu
NEZABORAVNE!
15 divnih haljina koje dokazuju da je Giorgio Armani bio kralj crvenog tepiha
Parfemi stvoreni za prelazak iz ljeta u jesen
DIVNE OPCIJE
10 parfema koji savršeno spajaju ljeto i jesen
sve
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA Kramarić zabio za vodstvo, traži se novi gol Vatrenih!
UKLJUČITE SE U PRIJENOS!
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA Kramarić zabio za vodstvo, traži se novi gol Vatrenih!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene