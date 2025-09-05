Znate li kako je izgledala mlada Nina Badrić? Prije 34 godine imala je važan nastup

Nina Badrić na Instagramu se prisjetila nastupa na Jugoviziji 1991. u Sarajevu, kada je pratila Ivanu Banfić.

Nina Badrić često na svojim profilima na društvenim mrežama dijeli raznolike objave, a jedna od njih vratila ju je na početke glazbene karijere.

Danas 53-godišnja pjevačica prisjetila se jednog od svojih prvih samostalnih nastupa, podijelivši fotografiju s Ilanom Kabiljom s Jugovizije 1991. u Sarajevu. Kako je napisala u opisu, bila je jedna od pratećih vokala Ivane Banfić koja je tada htjela predstavljati Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Daj povedi me", no na kraju je osvojila treće mjesto.

"Zadnja Jugovizija u Sarajevu, 1991. god. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti Svijet i da ni’ko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?)", napisala je Ivana, nastavivši: "Ja tada potpuno nepoznata curica, pjevam prateće vokale Ivani Banfić (i hvala joj do neba na povjerenju), a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad netko pomisli da može sve “preko noći”, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milijun krivih pjesama do one jedne prave. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek par godina kasnije."

U pitanju je bila balada "Ja za ljubav neću moliti", koja joj je, kako je napisala, "značila sve".

"Ni ta pjesma nije bila hit na prvu, ali je tada bila drugačija od svega sto je tržište nudilo i zaintrigirala je publiku. Ta pjesma je bila moj otisak prsta (a i Dino Dvornik je bio jedini koji me nazvao tada i oduševljeno rekao piči mala). Put do uspjeha, vjerujte mi, ipak traje 30 godina", napisala je Nina, koja je za svoja diskografska dostignuća početkom godine dobila priznanje Hrvatske diskografske udruge Multi-platinum Award.

Nina je 21 godinu poslije Jugovizije dobila priliku nastupati na Eurosongu, kada je predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Nebo".

Nedavno je ponovno morala upozoriti pratitelje na prevaru, o čemu više pročitajte OVDJE.

Ukoliko vjerujete da znate sve Ninine hitove, riješite kviz OVDJE.

