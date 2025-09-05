Znate li čiji je ovo sin? Otac mu je jedan od najvećih rokera svih vremena

Lucas Jagger, sin Micka Jaggera s Brazilkom Luciano Gimenez, snimljen je u šetnji New Yorkom.

Jedan od najvećih rock glazbenika svih vremena, frontmen grupe The Rolling Stones Mick Jagger otac je osmero djece, koje je dobio s pet žena. Razlika između njegove najstarije kćeri Karis (1970.) i najmlađeg sina Devereauxa (2016.) je čak 46 godina, a neki od njih žive daleko od svjetla reflektora.

Jedan od njegovih sinova, danas 26-godišnji Lucas Maurice Morad Jagger, snimljen je u njujorškom Sohou s majkom Lucianom Gimenez. Odjevec u traperice i običun crnu majicu, Lucas je s razbarušenom kovrčavom kosom i oblikom lica mnoge podsjetio na slavnog oca u šezdesetima i sedamdesetima.

Lucas Jagger - 1

Lucas Jagger - 4

Mick Jagger - 2

Mick Jagger - 1

Njegovo rođenje otpočetka je izazvalo veliku pozornost javnosti jer je rođen kao plod kratke, ali intenzivne romanse Jaggera i Gimenez, brazilske manekenke i TV voditeljice. Tada 56-godišnji roker isprva nije htio priznati dijete, no rezultat DNK test koji je dokazao kako je Lucas njegov sin, bio je kap koja je prelila čašu strpljenja dotadašnje Jaggerove partnerice Jerry Hall, koja je prekinula vezu.

Sliči li Lucas slavnom ocu? Apsolutno, on je njegova kopija!

Lucas je odrastao na relaciji između SAD-a i Brazila, a njegovo odrastanje je opisano kao relativno skromno. Unatoč tome to je odrastao odvojen od slavnog oca, Lucas ima blizak odnos s Mickom Jaggerom i svojom polubraćom i polusestrama, među kojima su Georgia May Jagger i Lizzy Jagger, koje su poznate manekenke, kao i Jade Jagger, modna dizajnerica. Često se okupljaju na obiteljskim događajima, a Mick ga rado vodi na koncerte i turneje Rolling Stonesa.

Mick Jagger i Lucas Jagger - 15

Mick Jagger i Lucas Jagger - 14

Mick Jagger i Lucas Jagger - 7

Mick Jagger i Lucas Jagger - 6

Za razliku od mnoge djece slavnih, Lucas je odlučio izgraditi vlastiti identitet izvan roditeljskog glamura. Studirao je na prestižnom sveučilištu u New Yorku, a ljubav prema umjetnosti, modi i kulturi jasno pokazuje kroz društvene mreže na kojima rado dijeli fotografije i fragmente svog života. Na Instagramu ima tisuće pratitelja, a poznat je po svom smislu za humor i autoironiji.

U odnosu na neku drugu nepo-djecu, Lucas vodi miran život, a medije najviše zanima zbog njegove stilske odvažnosti i snažnog karaktera. Iako ne planira glazbenu karijeru poput oca, jasno je da je Lucas Jagger naslijedio umjetničku crtu, ali i izgled na koji su pale mnoge žene u posljednjih 60 godina.

Kako izgleda Jaggerova sadašnja partnerica, pogledajte OVDJE.

