Tko je influencerica s inspirativnom pričom koju je dekolte zamalo izdao pred svima?

Talijanska influencerica rukama je obuzdavala bujni dokolte koji ju je zamalo izdao pred svima.

Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala 2025. nije nedostajalo glamura, ali i neugodnih trenutaka. Talijanska influencerica Jennifer Serpi privukla je sve poglede kada se pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini na premijeri filma ''Elisa''.

Iako je na prvu izgledala poput pravog holivudskog spektakla, haljina joj je zadala neočekivane probleme.

Jennifer Serpi Foto: Profimedia

Duboki izrez i odvažni kroj pokazali su se izazovnim za kontrolirati, pa je Jennifer na trenutke morala rukama pridržavati haljinu kako bi izbjegla nezgodu pred fotografima i kamerama koje su je pratile u stopu.

Unatoč neugodnom trenutku, influencerica se nije dala smesti – uz osmijeh je pozirala okupljenima i pokazala kako i ovakve situacije mogu biti dio crvenog tepiha.

Jennifer Serpi danas je jedno od najpoznatijih mladih imena na društvenim mrežama. Na TikToku je prati više od 2,3 milijuna ljudi, dok na Instagramu ima 1,4 milijuna pratitelja.

Ono što Jennifer čini posebno inspirativnom jest činjenica da je gluha, a svoj je put izgradila upravo na društvenim mrežama gdje je svojim energičnim nastupima i jedinstvenim stilom dokazala da prepreke ne postoje kada postoji strast i upornost.

