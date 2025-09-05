Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki

Renata Lovričević Buljan izazvala je lavinu reakcija u mini-bikiniju s prorezima.

Renata Lovrinčević Buljan, mama naše mlade nogometne nade Borne Buljana, uživa na odmoru u Italiji i pritom dijeli prizore koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Na Instagramu je objavila fotografije s broda, a talijanski valovi i dramatične stijene u pozadini samo su naglasili njezin zanosan izgled.

Renata je pozirala u crnom kupaćem kostimu s odvažnim prorezima, koji su istaknuli njezinu liniju. Ležerno nasmijana, s crnim sunčanim naočalama i kosom koju je razbarušilo more, pokazala je da itekako zna uživati u ljetu, a pritom izgledati glamurozno.

''Prekrasno'', ''Pa dokle ženo više tvoje zgodnoče'', ''Baš je wow'', ''Zgodnice uživaš'', samo je dio komentara na društvenim mrežama.

Talijani će zasigurno još dugo pamtiti prizore zbog kojih mama Renata može parirati i njihovoj fatalnoj novinarki Diletti Leotti.

Renata je nedavno za naš IN magazin otkrila što o njenim atraktivnim fotkama misli suprug vojnik. Više pročitajte OVDJE.

