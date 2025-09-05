Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki

Renata Lovričević Buljan izazvala je lavinu reakcija u mini-bikiniju s prorezima.
Na Instagramu je objavila fotografije s broda, a talijanski valovi i dramatične stijene u pozadini samo su naglasili njezin zanosan izgled.
Renata je pozirala u crnom kupaćem kostimu s odvažnim prorezima, koji su istaknuli njezinu liniju. Ležerno nasmijana, s crnim sunčanim naočalama i kosom koju je razbarušilo more, pokazala je da itekako zna uživati u ljetu, a pritom izgledati glamurozno.
''Prekrasno'', ''Pa dokle ženo više tvoje zgodnoče'', ''Baš je wow'', ''Zgodnice uživaš'', samo je dio komentara na društvenim mrežama.
Renata Lovričević Buljan Foto: Instagram
Talijani će zasigurno još dugo pamtiti prizore zbog kojih mama Renata može parirati i njihovoj fatalnoj novinarki Diletti Leotti.
Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram
Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Renata Lovrinčević Buljan/Instagram
Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram
Renata je nedavno za naš IN magazin otkrila što o njenim atraktivnim fotkama misli suprug vojnik. Više pročitajte OVDJE.
Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram
