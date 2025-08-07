Renata Lovrinčević Buljan otkrila što o njenim atraktivnim fotkama misli suprug vojnik: ''To je odnos...''

Nakon 26 godina, bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan, za potrebe snimanja ljetnog editorijala, ponovno je uskočila u svoju omiljenu ulogu Baywatch spasiteljice i pokazala da su godine – samo broj. Na snimanju je bio i naš Gordan Vasilj. Fitness trenerica, među ostalim, otkrila mu je i kako se njezina obitelj nosi s atraktivnim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama.
Prošlo je 26 godina otkako je bivša Miss Universe Hrvatske, Renata Lovrinčević Buljan, bila član prve spasilačke ekipe u Hrvatskoj.
''Imali smo prvu pomoć ako se netko posjekao, ili smo vadili ježeve, ili tješili nekoga ako se preplašio jakih struja. Bilo je svega. Vikali su: ‘Pamela! Pamela! Electra!’ Moja prijateljica Nataša bila je plava, a ja smeđa i kovrčava, pa sam ja bila Electra.''
Na nagovor fotografa Ivana Gudića, ova atraktivna fitness trenerica oživjela je svoju Baywatch priču i pokazala zavidnu liniju u crvenom kupaćem kostimu.
''Bili smo na jednoj kavi i ona je slučajno spomenula da je bila prva ‘Baywatchica’ u Hrvatskoj, u Brelima. Ja kažem – pa zašto ne bismo napravili taj editorijal? I evo, sad smo ga odradili. Slike su ispale super. Ona se uživila 100 %, uživala je, dobro joj stoji ta uloga i vjerujem da je u ona vremena palila i žarila.''
Tijekom njezina Baywatch razdoblja, u jednoj televizijskoj reportaži zapazili su je vlasnici licencije Miss Universe Hrvatske – Marija i Vladimir Kraljević – te je pozvali na izbor, na kojem je 2000. odnijela pobjedu.
''Njima se to učinilo jako atraktivnim. To su bili moji prvi intervjui u životu, i nakon toga su jednostavno zapisali moje ime i prezime, zvali Turističku zajednicu Brela: ‘Tko je ta mala? Želimo kontakt.’ I zvali su me u sobu gdje smo kao spasilačka služba živjeli, predstavili se: ‘Mi smo ti i ti, željeli bismo da dođeš na Miss Universe Hrvatske.’''
49-godišnja Splićanka primjer je žene koja živi ono što promovira na društvenim mrežama, gdje je prati 160 tisuća ljudi.
''Na ženi se uvijek vidi kad je zadovoljna i sretna – a to ja jesam. Ostvarila sam sve svoje snove. Prvo moja obitelj – to mi je uvijek bio cilj u životu. Imam dva sina, dobrog muža, i onda sve funkcionira. Svi smo živi, zdravi, na okupu – i jednostavno, to se vidi. Samo tada imaš snage izdržati ovaj tempo koji mi je zapravo moja šefica nametnula. Stroga mi je šefica – ja.''
Na pitanje kako se s njezinim atraktivnim fotografijama nosi njezin suprug, inače profesionalni vojnik, odgovara:
''Teže to podnose svi ostali – meni je lako za muža. Ja sam s mužem od 16. godine. Upravo slavimo 33 godine otkako smo zajedno. To je odnos u kojem smo stasali zajedno, odgajali se zajedno, stvarali sve zajedno. Tako da smo jednostavno nedodirljivi kad je riječ o tome što će tko reći. Uvijek smo nekako primjer drugima – kako treba biti, i mladim generacijama – da budu jaki, da drže svoju obitelj i da ne padaju pod to ‘što će tko reći, što će misliti’.''
Renata je, kaže, najponosnija na dvojicu sinova – 20-godišnjeg golmana Bornu i mlađeg Narda, koji ju je u stopu pratio na snimanju Baywatch editorijala.
''Da. Predivno je vidjeti i jednog i drugog. Definitivno mi je drago da imaju što naučiti i od muža i od mene. Imaju one osnovne kvalitete – rad, borbenost i nikad ne odustati.''
Najdraže joj je, kaže, kad čuje da su joj sinovi dobro odgojeni.
''To mi je najvažnije. Osnovna kultura je nešto što je i meni pomoglo u životu, što sam uvijek nosila. Nisam znala da je to neobično – kad nekoga pozdravite na cesti, pitate kako je, treba li mu pomoć. Na kraju shvatiš da je to neobično. Ali meni je to osobna kultura koju sam dobila u svojoj kući – od svoje Ane i svog Branka – i to je ono najvrjednije što mogu dati svojoj djeci.''
Iako je zagazila u peto desetljeće života, Renata je i dalje u besprijekornoj formi.
''Pa to je sve od Boga. Bog je zapravo dao sve te talente koje imamo. Nismo mi krivi što imamo neki talent. Drugima svašta nešto smeta – ako skočiš: što skačeš, ako kuhaš: što kuhaš, ako si s obitelji: što ih grliš, što maziš sina, što plešeš sa sinom... Ima svega. Ali to je tako. To su zapravo darovi koje sam ja maksimalno iskoristila – i preporučam svima drugima.''
Njezin život pravi je primjer da je – u zdravom tijelu zdrav duh.
