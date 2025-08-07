Mia Negovetić u bikiniju pokazala bogatu kolekciju crteža kojima je ukrasila svoje tijelo

I Mia Negovetić uživa u čarima ljeta te je na društvenim mrežama podijelila nekoliko prizora s plaže.

Naša glazbenica Mia Negovetić svojim se brojnim pratiteljima na Instagramu javila s plaže, a najnovije fotografije izazvale su pravu lavinu reakcija.

Pozirala je na pješčanoj plaži u dvodijelnom leopard bikiniju i zelenoj marami.

No ono što je najviše privuklo pozornost nije samo njezina vitka linija, već i kolekcija tetovaža koja se jasno vidi na fotkama.

Pogledaji ovo Celebrity Velika radost u obitelji Mate Bulića: "Dida i baka su te jedva dočekali!"

''Samo dotakni me, rukama od sna, evo tu sam da znaš, ćud tvoj dobro znam, ako želiš me tu, tvoja sam, iskrena'', napisla je ispod fotki, a riječe je o dio teksta iz njezine nove pjesma ''Kiša''.

Mia Negovetić Foto: Instagram

Pratitelji su u komentarima nizali komplimente, a neprimjetno nije prošao njezin prirodan izgled bez puno šminke.

''Divna'', ''Lijepa si jako'', pisali su joj pratitelji.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je influencerica koja pliva s najopasnijim morskim psima? Prati je pola milijuna ljudi!

Predivnu glazbenicu 2024. godine gledali smo u našem showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrpa komplimenata Lidiji Bačić zbog uskog korzeta u koji se utegnula: "Ubijaš!"

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Svi su se na trenutak morali dobro zagledati u novu fotku kćeri bivšeg vatrenog s plaže

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li koji se naš glumac pojavio u nekoliko spotova Miroslava Škore?