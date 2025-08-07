Hrpa komplimenata Lidiji Bačić zbog uskog korzeta u koji se utegnula: "Ubijaš!"

Lidija Bačić raspametila je pratitelje fotografijom u uskom crnom korzetu i kratkoj suknji koja je istaknula njezinu figuru.
Lidija Bačić Lille još jednom je podigla temperaturu na društvenim mrežama objavivši fotografiju u izdanju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.3 vijesti o kojima se priča "Je li ovo...?" Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo ''zaljubljenost do ušiju!'' Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!'' on sve poriče Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
Galerija 25 25 25 25 25
Popularna pjevačica pozirala je u crnom outfitu koji se sastojao od ultrauskog korzeta s dubokim dekolteom i kratke suknje visokog struka, ističući svoju vitku liniju i besprijekornu figuru. Odvažna kombinacija dodatno je naglašena detaljima poput tankih naramenica i otkrivenog trbuha, a cijeli dojam zaokružen je njezinim glamuroznim make-upom i raspuštenom valovitom kosom.
Pogledaji ovo Celebrity Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Pratitelji za njezino izdanje nisu štedjeli komplimente.
"Najljepša naša Lile", "Wow", Super seksi", "Ubijaš", samo je dio komentara.
Lidija Bačić - 1 Foto: Lidija Bačić/Instagram
Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot
OVDJE pogledajte kako je Lidija izgledala na početku karijere.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ovaj preslatki glumac na čije tragične uloge uvijek ronimo suze?
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić u mini badiću pokazala je svu svoju raskoš, otkrila je i što je radila ovog ljeta: ''Bilo me je posvuda...''
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Supruga naše rukometne legende blista na jahti, nakon udaje za njega rijetko je vidimo!
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Bombastične noge naše voditeljice u mini haljini zasjenile su predivan zalazak sunca
Pogledaji ovo Celebrity Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."