Hrpa komplimenata Lidiji Bačić zbog uskog korzeta u koji se utegnula: "Ubijaš!"

Lidija Bačić raspametila je pratitelje fotografijom u uskom crnom korzetu i kratkoj suknji koja je istaknula njezinu figuru.

Lidija Bačić Lille još jednom je podigla temperaturu na društvenim mrežama objavivši fotografiju u izdanju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Popularna pjevačica pozirala je u crnom outfitu koji se sastojao od ultrauskog korzeta s dubokim dekolteom i kratke suknje visokog struka, ističući svoju vitku liniju i besprijekornu figuru. Odvažna kombinacija dodatno je naglašena detaljima poput tankih naramenica i otkrivenog trbuha, a cijeli dojam zaokružen je njezinim glamuroznim make-upom i raspuštenom valovitom kosom.

Pratitelji za njezino izdanje nisu štedjeli komplimente.

"Najljepša naša Lile", "Wow", Super seksi", "Ubijaš", samo je dio komentara.

Lidija Bačić - 1 Foto: Lidija Bačić/Instagram

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić Foto: Instagram

