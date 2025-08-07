Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''

Udala se najpoznatija hrvatska komičarka Marina Orsag, na društvenim mrežama podijelila je fotografiju s vjenčanja.

​Popularna hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag podijelila je s javnošću dirljivu objavu da se vjenčala sa svojom dugogodišnjom partnericom.

Iako detalje vjenčanja nisu otkrivale u medijima, Orsag je sada, mjesec dana nakon ceremonije, odlučila podijeliti tu lijepu vijest.

''Ljudi dragi, oženih se ja prije nekih mjesec dana. Još uvijek sam pod dojmom svega, sve ljubavi, sreće, atmosfere, energije i divnih ljudi koji su dijelili s nama taj dan. Nakon pet i pol godina veze sada smo u registriranom partnerstvu, a osjećamo se i jedna i druga kao da smo se upoznale prije mjesec dana. Zaljubljenost do ušiju i dalje je tu, ogroman osmijeh na licu kad se nađemo negdje (iako se vidimo svaki dan), pogledi ispod obrva puni ljubavi i leptirići u želucu. Sve u svemu, jako sam sretna i htjela sam podijeliti to i s vama iako identitet svoje supruge ipak čuvam za prijatelje i obitelj. Ne zato što ne bih htjela da vidite to najdivnije čudo u mom životu, već zato što ne želim da i ona doživljava svu mržnju, prijetnje, uvrede i slično što doživljavam ja na skoro svakodnevnoj bazi (naravno, 99 % toga je online). Dosta o tome jer se ne želim u ovom postu fokusirati na loše stvari, jer nema ničega lošeg u našoj vezi i na taj naš dan nije bilo ničega lošeg. Samo ljudi koji su htjeli biti tu, podržati nas i biti dio naše ljubavi i sreće. Želim svim ljudima na svijetu da u životu nađu tu jednu osobu koja će biti sve što ste ikada htjeli, a niste ni znali da vam toliko treba'', poručila je u opisu fotografije sebe i supruge.

Marina Orsag Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula nova fotka bosanskog glazbenika i novopečene supruge sportašice!

''Duše se prepoznaju i zavole. Tako da, sretna vam srodna duša, živjela ljubav'', ''Predivne! Čestitam, Marince! Ako tko zaslužuje ovakvu ljubav, to si ti! Grlim vas dok se ne vidimo'', ''Presretan i žalostan što nisam bio u mogućnosti biti tamo s vama! Volim'', ''Čestitam, ne obazirite se na druge. Rijetki imaju tu zahvalnost upoznati svoju drugu polovicu. Uživajte'', samo su neke od lijepih čestitki pratitelja u komentarima.

Marina Orsag i Siniša Ružić - 7 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Brad Pitt saznao tragičnu vijest, preminula je važna osoba u njegovu životu

Orsag je prije dvije godine doživjela ogromnu tragediju, njezinu potresnu ispovijest pročitajte OVDJE.

Marina Orsag Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Galerija 3 3 3 3 3

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je ovaj preslatki glumac na čije tragične uloge uvijek ronimo suze?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ženstvene obline izvirile su ispod čipkaste haljine zvijezde naše serije

Pogledaji ovo Celebrity Domaća influencerica objavila neuređenu fotku u badiću pa sama skrenula pozornost na strije