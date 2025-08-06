Tko je ovaj preslatki glumac na čije tragične uloge uvijek ronimo suze?

Corey Mylchreest ima samo 27 godina, a već mu predviđaju veliku glumačku karijeru.

Corey Mylchreest trenutačno je jedan od najpoželjnijih mladih glumaca, a gledamo ga u novom filmu ''My Oxford Year'', gdje je utjelovio Jamieja Davenporta – šarmantnog i talentiranog Oxfordskog tutora poezije čija bolest mijenja tijek ljubavne priče.

Jamiejeva dijagnoza rijetke genetske bolesti donosi neočekivanu emocionalnu težinu, a završetak filma, koji je znatno intenzivniji nego u knjizi, dirnuo je publiku širom svijeta.

Zanimljivo, nije mu to prva uloga u kojoj gledamo njegov lik kako se nosi s teškom dijagnozom. Ranije smo ga gledali kao mladog kralja Georgea u seriji ''Queen Charlotte: A Bridgerton Story'', čija je tragična sudbina, obilježena mentalnom bolešću, dirnula publiku diljem svijeta.

Čini se da upravo kroz takve uloge Mylchreest najjače pokazuje svoj glumački raspon – suptilno, snažno i duboko emotivno.

Rođen 1998. u Londonu, glumu je diplomirao na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti. Karijeru je započeo na kazališnim daskama, a uskoro ga je kamera povukla u svijet filma i televizije. Iako je još uvijek na početku karijere, već je pokazao da ima sve što je potrebno za velike stvari.

Za razliku od brojnih kolega, Corey o svom privatnom životu ne govori javno. Upravo ta tajanstvenost, uz njegov talent, pridonosi njegovoj posebnoj privlačnosti u očima publike.

Trenutno priprema nove projekte, uključujući triler Hostage i ekranizaciju detektivskog romana The Seven Dials Mystery, čime potvrđuje da ga zanimaju uloge s dubinom i karakterom.

Popularan je i na Instagramu gdje ga prati više od 2.2 milijuna ljudi.

Inače, u filmu ''My Oxford Year'' gledamo ga u ljubavnoj vezi s ambicioznom američkom studenticom poezije Annom De La Vega, koju je utjelovila Sofia Carson.

A njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

