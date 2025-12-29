13 detalja koje niste znali o omiljenom božićnom filmu

Više od dva desetljeća nakon izlaska, film "Zapravo ljubav" i dalje intrigira mnoge filmofile.

Film "Zapravo ljubav" već više od 20 godina nezaobilazan je dio božićne tradicije diljem svijeta.

Romantična komedija Richarda Curtisa iz 2003. godine, koja prati isprepletene ljubavne priče u Londonu uoči Božića, postala je kultni klasik, no iza kamera krije se niz zanimljivih, pa čak i nevjerojatnih detalja koje mnogi gledatelji ne znaju.

Jedna od najvećih zanimljivosti vezana je uz lik Rowana Atkinsona, koji je u filmu glumio pedantnog prodavača nakita. Prema originalnoj verziji scenarija, njegov lik trebao je biti božićni anđeo na tajnoj misiji s ciljem da spriječi Harryja (Alan Rickman) da započne aferu sa svojom tajnicom. Čak je snimljena i scena u kojoj njegov lik nestaje u zraku, no cijela ideja kasnije je izbačena.

Još jedan detalj koji je iznenadio obožavatelje odnosi se na Billyja Boba Thorntona, koji je glumio američkog predsjednika. Glumac navodno ima neobičan strah od antiknog namještaja, a Hugh Grant koristio je to kako bi ga zafrkavao iza kamera. Zanimljivo je i da je Thornton ulogu prihvatio bez čitanja scenarija, jednostavno jer mu je laskao poziv da bude dio glumačke ekipe.

Jedna od najupečatljivijih scena filma – zagrljaji u zračnoj luci Heathrow – nije glumljena. Redatelj Richard Curtis dao je snimati stvarne ljude tijekom tjedan dana, a ti su dokumentarni kadrovi postali emotivni uvod u film.

Malo je poznato i da su četiri cijele priče izbačene iz filma, iako je prvotno bilo planirano čak 14 radnji. Među njima su bile priča o afričkom paru koji se bori s glađu te priča o ravnateljici škole i njezinoj dugogodišnjoj vezi s partnericom.

Zanimljiv je i podatak da je Keira Knightley imala samo 17 godina tijekom snimanja, a bila je tek pet godina starija od Thomasa Brodie-Sangstera, koji je glumio dječaka Sama. Keira je u jednoj sceni nosila prepoznatljivu kapu samo kako bi prekrila veliki prištić na čelu, što je na kraju postao detalj koji je postao zaštitni znak njezina lika.

Ni snimanja nisu prošla bez nezgoda. Colin Firth ozlijedio se tijekom scene s jezerom, a zbog uboda komaraca lakat mu je natekao do veličine avokada. Njegov strastveni poljubac s Aurelijom čak je bio i koreografiran, uz pomoć savjetnice za poljupce.

Jedna od najtužnijih scena filma, ona u kojoj Karen, koju glumi Emma Thompson, shvaća da je suprug vara, snimana je čak 12 puta, a emocije koje su dirnule milijune gledatelja bile su rezultat iscrpljujućeg ponavljanja kadrova.

I naposljetku, legendarni ples Hugha Granta zamalo se uopće nije dogodio. Glumac ga je smatrao izrazito neugodnim, no upravo je ta scena danas jedna od najprepoznatljivijih u povijesti romantičnih komedija.

Sve ove skrivene priče još jednom dokazuju zašto je "Zapravo ljubav" mnogo više od običnog božićnog filma – riječ je o filmu koji i nakon dva desetljeća ne prestaje iznenađivati i osvajati nova srca gledatelja.

