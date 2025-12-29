13 detalja koje niste znali o omiljenom božićnom filmu

Više od dva desetljeća nakon izlaska, film "Zapravo ljubav" i dalje intrigira mnoge filmofile.
Film "Zapravo ljubav" već više od 20 godina nezaobilazan je dio božićne tradicije diljem svijeta.3 vijesti o kojima se priča ''žao mi je što publika nije...'' Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...'' progovorila i o Nenadu Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...'' osvrnula se i na bulja Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Romantična komedija Richarda Curtisa iz 2003. godine, koja prati isprepletene ljubavne priče u Londonu uoči Božića, postala je kultni klasik, no iza kamera krije se niz zanimljivih, pa čak i nevjerojatnih detalja koje mnogi gledatelji ne znaju.
Galerija 11 11 11 11 11
Jedna od najvećih zanimljivosti vezana je uz lik Rowana Atkinsona, koji je u filmu glumio pedantnog prodavača nakita. Prema originalnoj verziji scenarija, njegov lik trebao je biti božićni anđeo na tajnoj misiji s ciljem da spriječi Harryja (Alan Rickman) da započne aferu sa svojom tajnicom. Čak je snimljena i scena u kojoj njegov lik nestaje u zraku, no cijela ideja kasnije je izbačena.
Zapravo ljubav - 8 Foto: YouTube Screenshot
Zapravo ljubav - 11 Foto: YouTube Screenshot
Još jedan detalj koji je iznenadio obožavatelje odnosi se na Billyja Boba Thorntona, koji je glumio američkog predsjednika. Glumac navodno ima neobičan strah od antiknog namještaja, a Hugh Grant koristio je to kako bi ga zafrkavao iza kamera. Zanimljivo je i da je Thornton ulogu prihvatio bez čitanja scenarija, jednostavno jer mu je laskao poziv da bude dio glumačke ekipe.
Jedna od najupečatljivijih scena filma – zagrljaji u zračnoj luci Heathrow – nije glumljena. Redatelj Richard Curtis dao je snimati stvarne ljude tijekom tjedan dana, a ti su dokumentarni kadrovi postali emotivni uvod u film.
Zapravo ljubav - 5 Foto: YouTube Screenshot
Zapravo ljubav - 9 Foto: YouTube Screenshot
Malo je poznato i da su četiri cijele priče izbačene iz filma, iako je prvotno bilo planirano čak 14 radnji. Među njima su bile priča o afričkom paru koji se bori s glađu te priča o ravnateljici škole i njezinoj dugogodišnjoj vezi s partnericom.
Zanimljiv je i podatak da je Keira Knightley imala samo 17 godina tijekom snimanja, a bila je tek pet godina starija od Thomasa Brodie-Sangstera, koji je glumio dječaka Sama. Keira je u jednoj sceni nosila prepoznatljivu kapu samo kako bi prekrila veliki prištić na čelu, što je na kraju postao detalj koji je postao zaštitni znak njezina lika.
Zapravo ljubav - 2 Foto: YouTube Screenshot
Zapravo ljubav - 13 Foto: YouTube Screenshot
Ni snimanja nisu prošla bez nezgoda. Colin Firth ozlijedio se tijekom scene s jezerom, a zbog uboda komaraca lakat mu je natekao do veličine avokada. Njegov strastveni poljubac s Aurelijom čak je bio i koreografiran, uz pomoć savjetnice za poljupce.
Pogledaji ovo Celebrity Najljepši ulazak u Novu godinu! Domaći glumački par čeka prvo zajedničko dijete
Jedna od najtužnijih scena filma, ona u kojoj Karen, koju glumi Emma Thompson, shvaća da je suprug vara, snimana je čak 12 puta, a emocije koje su dirnule milijune gledatelja bile su rezultat iscrpljujućeg ponavljanja kadrova.
Screenshot Foto: Screenshot
Zapravo ljubav - 7 Foto: YouTube Screenshot
I naposljetku, legendarni ples Hugha Granta zamalo se uopće nije dogodio. Glumac ga je smatrao izrazito neugodnim, no upravo je ta scena danas jedna od najprepoznatljivijih u povijesti romantičnih komedija.
Pogledaji ovo Celebrity Severina otkrila svoje želje za nadolazeću godinu: ''Da snovi postanu stvarnost''
Sve ove skrivene priče još jednom dokazuju zašto je "Zapravo ljubav" mnogo više od običnog božićnog filma – riječ je o filmu koji i nakon dva desetljeća ne prestaje iznenađivati i osvajati nova srca gledatelja.
Koliko poznajete film, provjerite OVDJE.
U ovom filmu je kratko glumila i Claudia Schiffer, a koliko je zaradila, otkrijte OVDJE.
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kakvo zagrijavanje za najluđu noć! Prija se vratila u Zagreb i napravila raspašoj na popodnevnom dočeku
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Blagdani uz najmilije! Momčilo Otašević pozirao s nasljednicima i prekrasnom sestrom
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kad se reflektori ugase: Kako su nekad velike dječje zvijezde završile na dnu?